To se ovšem nyní změnilo. "Až dosud nebylo možno určit, zda želva nějaké zvíře zabila úmyslně, nebo ho omylem vlastní vahou rozmačkala a zjistila, že se snadno dostane k potravě," konstatoval Gerlach s tím, že nejnovější záběry nenechávají nikoho na pochybách. "Chování želvy navíc naznačuje, že s ulovením ptáčete měla zkušenosti již z dřívějška," uzavřel.

Pořízené záběry jsou, i přes určitou želví těžkopádnost, skutečně dechberoucí. Koneckonců, jen málokdo by si pod pojmy lovec či predátor představil zrovna obří želvu. "Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Bylo to děsivé a úžasné zároveň," shrnul své prvotní pocity Gerlach.

Video, které pořídila pracovnice nadace Frégate Island Foundation Anna Zoraová, zachycuje pouze zlomek z oněch sedmi minut. To mu však nijak neubírá na unikátnosti. "Dívala se přímo na ptáče a pomalu se k němu přibližovala. Bylo to velmi zvláštní a značně odlišné od běžného chování želv," uvedl biolog Justin Gerlach, který působí na Cambridgské univerzitě.

Unikátní záběry. Želva úspěšně ulovila ptáče a následně jej pozřela | Foto: CC BY 4.0:Anna Zora a kol.; Current Biology

Obávaný zabiják. Asi jen málokdo by si pod tímto označením představil zrovna suchozemskou želvu. Na první pohled neobratný a líný lezec však na nových záběrech odhalil i svou další stránku. I on může být úspěšným lovcem, který dokáže svou kořist zabít - i když jen velmi pomalu.

