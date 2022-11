Když 31. července roku 2013 zachránila Petra Petroš první fenku jezevčíka Fanynku, možná ještě netušila, jaký život bude žít za 9 let. Od té doby se totiž strhla lavina pomoci jezevčíkům a jejich křížencům.

„Pejsci k nám jdou primárně přímo z rodin z důvodu úmrtí, narození dítěte, změny partnera či alergie, ale i z útulků, které s námi spolupracují a požádají nás o umístění pejska,“ říká Petra Petroš, která do svého spolku přijímá primárně pejsky, kteří potřebují pomoc, tedy především staré, nemocné a hendikepované. Dnes jich mají 61 a potřebují pro ně nový domov.

Smečka jezevčíků na vozíčku však sousedy z blízkého okolí obtěžuje. To ale není jediný problém, který spolek řeší. „Když jsme se sem nastěhovali, měli jsme v péči 15 pejsků. Časem se ale jejich počet rozrostl a v současné chvíli je proto stávající nemovitost v místě, kde není ani vodovod, odmítají nám vyvážet odpad a příjezdová cesta připomíná tankodrom, nevyhovující,“ nastiňuje aktuální situaci majitelka spolku, které navíc chybí dostatek prostoru a nemůže ani dovolit pejskům, aby si hráli na zahradě, jelikož to okolní chataře v Droždíně u Olomouce pochopitelně ruší.

Bez pomoci se neobejdou

Když se někdo rozhodne začít věnovat dobrovolnictví a na vlastní náklady pomáhat potřebným, velice brzy mu dojde, že z vlastních prostředků se to dlouhodobě utáhnout nedá. „Měsíčně platíme v průměru 120 až 150 tisíc především za veterinární péči, nemáme žádné dotace. Finance jdou od dárců z řad našich kamarádů, ale i lidí, kterým se líbí to, co děláme,“ vysvětluje majitelka spolku, která se sama o psy aktivně stará. A protože ví, jakou sílu má ochota dobrých lidí, rozhodla se poprosit širokou veřejnost o pomoc.

Pokud chcete spolku JVN pomoci vytvořit vyhovující domov pro hendikepované pejsky, můžete tak učinit prostřednictvím sbírky na Donio.cz.

Našli proto vhodnou nemovitost, ve které by se jim s pejsky žilo dobře a měli by zde vše, co ke své činnosti potřebují. Jedinou překážkou jsou opět finance. „Nová nemovitost stojí na samotě, tudíž bychom nemuseli řešit opakované stížnosti sousedů a patří k ní i dostatečně velký pozemek. Žádali jsme o úvěr, ale jelikož už nejsme úplně nejmladší, banky nám nepůjčí víc než 3 miliony. Milion máme našetřen,“ vysvětluje Petra Petroš a doplňuje, že stávající nemovitost se rovněž chystají prodat, ovšem s 61 pejsky je toto možné až po přestěhování.

Finance z prodeje současné nemovitosti pak půjdou do projektu nového domova. „Víme, že je doba složitější a uvědomujeme si, že žádostí o pomoc je mnoho. Ale také víme, že s vámi jsme toho dosáhli už tolik,“ děkuje předchozím i pravidelným dárcům žena, která se rozhodla zasvětit svůj život pomoci hendikepovaným zvířatům.

„Chodí nám další žádosti o umístění pejsků, ale v tuto chvíli je musíme bohužel odmítat, protože je nemáme kam dát,“ doplňuje.

Zajeďte se na pejsky podívat

Ve všední dny je v pět hodin venčení pro veřejnost. V sobotu ve dvě hodiny je rovněž možnost venčení. „Pořádáme také pravidelně akce v Psí hale Martina v Olomouci, kde jsou vždy všichni naši vozíčkáři a lidé si je mohou pomazlit. Každoročně také pořádáme Psí den s úsměvem,“ dodává majitelka spolku, ve kterém jsou převážně jezevčíci, ale najdete v něm na vozíku i pinče, čivavy, jorkšíry, staforda či corgiho.

„Samozřejmě uvítáme i materiální pomoc. Hodí se nám hygienické potřeby, čisticí prostředky, vlhčené ubrousky, plenky, savé podložky, dezinfekce, kvalitní krmivo, léčiva a další nezbytné věci,“ doplňuje majitelka spolku, o němž a formách pomoci se můžete dozvědět více na jezevcicivnouzi.cz.