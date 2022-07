"Loučení bylo standardní, jako to míváme každý rok. Rozloučení s žáky devátých tříd a také těmi co odcházejí na víceletá gymnázia přede všemi je dobré," komentoval ředitel školy Radim Weisser s tím, že při akci došlo i k ocenění jednotlivců. "Ocenili jsme žáky, kteří patří svým přístupem a pracovitostí k nejlepším. Určitě si to zaslouží. Myslím, že to k chodu školy patří."

Vrcholem čtvrtečního dopoledne byl nástup tří devátých tříd. "Odchod ze základní školy se týká asi sedmdesáti žáků. Nacvičili si program a vtipné proslovy s historkami ze školního života. Všichni si tak užili závěrečné chvíle společně. Možná už se jim nikdy nepodaří, aby se takhle všichni sešli," dodává Weisser a s úsměvem uzavírá: "Proslovy žádnou cenzurou neprocházejí, ale vzájemně s třídními učiteli přípravu konzultují."

Prostějovskou ZŠ E. Valenty navštěvuje 640 žáků a padesát pedagogů. Závěrečného školního dne se účastnili prakticky všichni a k tomu na dvě stovky rodičů.