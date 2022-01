Třiadvacetiletá Batami žije v libinské pobočce azylu pro hospodářská zvířata Equittana 090122 čtvrtým rokem. Dostala se do něj poté, co její bývalý majitel zemřel. Klisna v důchodovém věku trpí psychickými problémy.

„V boxu panikaří, vůbec v něm nemůže být. Možná v něm byla zavíraná pod nějakým bitím. Je na ní vidět, že hodně dostávala. Nedá se ani lonžovat (vedení koně v kruhu pomocí dlouhé opratě, pozn. red). Vidí bič a úplně ztuhne, má z toho hrozné trauma,“ popisuje Kateřina Frebortová, která se o koně v Libině stará.

Trauma tato i další dvě klisny zažily v noci ze Silvestra na Nový rok.

„Jak se setmělo, sousedi začali dělat ohňostroj. Bylo kolem páté večer. Jak je tma, vypadá to, jako kdyby vám to bouchalo nad hlavou. Koně se začali plašit, běhat a Batami si nějakým způsobem namohla šlachu. Když jsem sousedy vyzvala, aby to ukončili, protože mi zvířata panikaří, pokračovali dál,“ řekla Kateřina Frebortová.

Koně kobylce vytvořili živý štít

Ohňostroje v okolí prý letos lidé odpalovali více než jiné roky. „Bylo to už od soumraku a to je pro koně velký nápor. Batami pak už jen stála, nemohla běhat, ostatní kobyly udělaly formaci a vytvořily jí živý štít. Ta zvířata mají nějakou empatii, není to jen hloupý kus masa,“ popsala Kateřina Frebortová s tím, že koně mají mnohem citlivější sluch než člověk.

„Detonační petardy, které nás ohlušují, musí koně úplně paralyzovat,“ poznamenala.

Zranění vypadalo hrozivě

Zranění Batami vypadalo na první pohled hrozivě. Na zraněnou nohu nemohla kvůli bolesti vůbec stoupnout, tahala ji bezmocně za sebou. Protože Nový rok připadl na sobotu a navíc byl sváteční den, veterináře se podařilo sehnat až v pondělí 3. ledna. Klisně dal léky na bolest a proti zánětu. V pátek 7. ledna měla Batami nohu zabandážovanou, její stav se ale viditelně změnil.

„Hodně se zlepšilo. Nohu má staženou, naštěstí nemá šlachu utrženou. Léčení by bylo daleko horší. Zranění šlach se léčí měsíc, když je ale utržená, tak dva, tři měsíce, někdy se nedá vyléčit vůbec,“ řekla Kateřina Frebortová. Koním s poraněnou šlachou hrozí různé komplikace. Riziko představuje kolika nebo že si namůžou i druhou, zdravou nohu.

Léčení Batami zatím vyšlo na dvacet tisíc korun. Na léčbu padly peníze, které měl azyl připravené na výstavbu venkovních stájí.

Týraná Xena

Koně v azylu v Libině mají za sebou trpké zkušenosti. Parťačkou Batami je třiadvacetiletá Xena. Pochází z Měníku u Litovle od chovatele, který koně týral. Několik jich v roce 2016 hlady uhynulo.

„Xena byla týraná, málem umřela. Odvezena byla dřív, než kauza propukla. Jedna nadšenkyně se jí ujala a dala ji do kopy. Ale pak se znovu objevila ve špatných podmínkách a to už jsem k ní přišla já. Zajistila jsem jí tu důchod. Je velká, atraktivní, každý ji chtěl, ale nikdo ji nedokáže ukrmit. Navíc teď má pochroumané nohy, musí se správně krmit, aby jí nohy fungovaly,“ popsala Kateřina Frebortová.

Azyl Equitanna sídlí ve Stránském u Rýmařova. Na Moravě má pět stanovišť. Stará se o hospodářská zvířata od koní a krav přes prasata až po drůbež. Dostávají se do něj zvířata týraná, ale i z dědictví, kdy se dědici o hospodářské zvíře postarat nemohou nebo neumí. Aktuálně se stará o třicet velkých hospodářských zvířat.

„Koně, krávy, prasata, nějaké slepice k tomu. V rámci celé republiky máme o nějakých padesát zvířat více. Jim jsou zajištěné domovy, ať už dočasné, nebo trvalé,“ řekla předsedkyně spolku Markéta Pivková.

Problémy se hodně zametají

Co do množství je problém s týráním hospodářských zvířat podle jejích slov srovnatelný se psy a kočkami. „Řekla bych, že u hospodářských zvířat je častá nečinnost některých úřadů, tento problém se hodně zametá. Největší problém České republiky jsou bez diskusí množírny psů. Ale množitelé existují i u koní,“ dodává.

V prvních chvílích se s kolegy domnívala, že zranění bude pro Batami znamenat smrt.

„Věřím, že ten ohňostroj sousedé neudělali úmyslně. Ale je to bezohledné. Myslím, že ohňostroje jsou přežitek. Mně kdysi při jednom ve městě na hlavu spadl ze čtvrtého patra rotveiler. I když ho majitelé měli u sebe, psychicky to nevydržel a proskočil oknem. Smířím se s tím, že je Silvestr, ale práskat od rána do večera už je moc,“ uzavírá.