Známý humorista a glosátor navodil hned na začátku uvolněnou náladu.

"Já jsem na odhalování podobných pomníků ideální typ, protože víceméně nepiju. Jako pijan jsem tedy úplně neznámý," rozesmál přítomné Ivo Šmoldas a dodal: "Mohu tak takový pomník považovat víceméně za svůj. Pravdou ale je, že jsem ho doposud neviděl…"

Duchovním otcem celého projektu je známý karikaturista a kreslíř Jan Tatarka, jehož kreslené vtipy v podobě žraločí epopeje zdobí kemp od minulého roku.

"Původně měla v letošním roce vzniknout úplně nová epopej. Pokud to někomu uniklo, tak nás navštívil koronavirus, který poslal všechno do kolen. Letos tu je tedy pouze takový abstraktní výřez k stávající situaci," okomentoval výstavu aktuálních koronavirových vtipů Jan Tatarka a přešel k pijanovi: "Jedná se o postavičku opilce z kreslených vtipů, která se pořád motá, padá, potácí, počůrává nebo pokakává. My si jako kreslíři nebereme servítky a tak jsme udělali pomník neznámému pijanovi."

Stát se pijanem může každý

Originalitou pomníku je skutečnost, že se s pijanem může každý ztotožnit.

"Udělali jsme mu odklápěcí obličej. Takže, když se s ním chci vyfotit, stanu se pijanem známým," popisuje Tatarka a pokračuje: "Podobné ptákoviny vymýšlím rád a nedělá mi to problém. Hned vedle je také hrob. To vymyslel kolega kreslíř Václav Veverka. Původně tam měla být moje fotka, jakože se jedná hrob známého pijana. To ale není vůbec pravda, protože já vůbec nepiju. Trošku piva si dám, někdy i vína, ale jinak jsem úplný abstinent."

Tatarku nahradila veverka

Místo Tatarky je veverka. "My jsme Václavovi překazili radost a nakreslili na hrob veverku… Když vážil cestu až ze Španělska, kde teď žije, ať má také radost," doplnil Jan Tatarka.

Nezvanou, ale o to populárnější postavou celého aktu byl pravý nefalšovaný pijan známý pod přezdívkou Colombo. "Všichni si mysleli, že je to zaranžované. Vůbec ne, to byla absolutní náhoda. Všechny nás pobavil, tohle by žádný herec nezahrál. Klobouk dolů, navíc bylo vidět, že si pomníku váží," uzavřel Jan Tatarka.