Zpátky v čase do Vojtěchova a Hrušky

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do historie města Prostějova a jeho starostů, dnes se podíváme do dvou obcí na Prostějovsku, do Vojtěchova a Hrušky.

POPRVÉ. Za první republiky nebylo mnoho okamžiků zachycených na fotografiích. První svaté přijímání se ale bez focení neobešlo. | Foto: archiv obce Hruška

VOJTĚCHOV Malá, nenápadná a úhledná. Taková je vesnička Vojtěchov, utopená v lesích nedaleko Konice. Ves má dlouhou historii začínající už ve 14. století. Už koncem tohoto století obec kvůli bitvám v okolí zpustla. Historie Vojtěchova je pak po téměř čtyři sta let úzce spjatá s nedalekým Bouzovem. Zajímavostí pak je, že už v roce 1621 byli osvobození od roboty zdejší mlynáři. Další pak skutečnost, že přes blízký národnostní německý ostrůvek byla obec vždy česká. Přestože za první republiky zde žilo přes tři sta obyvatel, dnes se jedná spíše o osadu, připojenou ke Hvozdu. Přesto zde ale najdeme fungující sbor dobrovolných hasičů, hostince a country festival. Především však klid a pěší trasy vedoucí třeba do Javoříčských jeskyní. HRUŠKA Obec se připomíná již roku 1078. Původ názvu obce není zcela nejasný. Historické prameny hovoří o obci ,,Pupany“ u hrušky. Název byl dlouhý a tak zůstala jen Hruška. Další zdroje tvrdí, že původní jméno byla Ružďka a tím se utvořila Hruška. Obec je s historickou urbanistickou strukturou středověkého založení. Má protáhlou náves na vnějším obvodu vymezenou oválem záhumenních cest, doplněnou mladší domkařskou a chalupnickou zástavbou. Unikátní je především pro Hanou typický soubor válkových staveb, pravděpodobně nejrozsáhlejší v Olomouckém kraji. Zbývající část historického stavebního fondu obce představují domy se sýpkovým polopatrem z druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Starší obytná struktura je tvořena volně stojícími grunty. Počátky vzdělávání se v Hrušce datují do roku 1778. V roce 1902 se vybudovala nová škola. Od roku 1976 dojíždějí děti do ZŠ do Němčic nad Hanou. Dominantou obce místního významu je kostel sv. Jana Nepomuckého. V roce 1827 byla vystavěna věž, koupeny dva nové zvony, varhany, lavice a pozlaceny oltáře. Roku 1851 byl kostel zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Dnes žije v Hrušce okolo dvě stě padesáti obyvatel. Mezi aktivní spolky patří Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, Hanácké sóbor Hruška a Hruštičky. Neuvolněným starostou obce je od roku 2015 David Barnet.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce