/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Olšan u Prostějova a Čech pod Kosířem. Dnes zavítáme do další dvojice, do Určic a Otaslavic.

TRADICE PRO DĚTI. Snímek ze sedmdesátých zachycuje děti v akci. Takzvaní hrkači byli, stále mnohde jsou a snad i nadále budou živou tradicí. | Foto: Archiv obce Otaslavice

URČICE Rozlehlá obec sousedící na všech stranách s poli. To jsou Určice, jedna z největších vesnic na Prostějovsku. První písemná zmínka pochází z roku 1288, později byly Určice prohlášeny za městečko. Městysem se však oficiálně Určice nestaly, přestože se jedná o spádovou oblast pro okolní obce. Určice se mohou pochlubit několika památkami. Jednou z nich je třeba barokní fara a přilehlý kostel, který nabízí hned dvě zajímavosti. Zaprvé zvonici oddělenou od lodě kostela, zadruhé pak kryté schodiště pro věřící další v okrese je pouze v Otaslavicích. Zrak upoutá i opodál stojící historická budova, v níž se v minulosti nacházel domov důchodců. Určice patří trvale k největším obcím v regionu. Nabízí řadu služeb včetně pošty, lékaře, knihovny, několika obchodů a hostinců. V obci funguje jednotka dobrovolných hasičů. V současnosti se rozbíhají opravy několika veřejných budov, třeba mateřské a základní školy. V obci pak existuje také čilý společenský ruch. Aktivní jsou zejména hasiči a sokoli, vidět jsou také zahrádkáři či fotbalisté. Ti donedávna hráli po Prostějovu nejvyšší soutěž z okresních klubů. OTASLAVICE Otaslavice, známé také jako Metle, jsou rozlehlou obcí na jihu Prostějovska. Čítají zhruba 1200 obyvatel, kteří žijí v obci plné památek. Vesnice má dlouhou historii sahající až do 11. století, což je vidět třeba na polovině hradní věže, dominantě Otaslavic, nebo na faře či kostelu, který se může pochlubit ne zcela obvyklým krytým schodištěm pro věřící. Otaslavice nyní slouží jako centrum společenského ruchu. Organizují se zde sokoli, hasiči, fotbalisti či včelaři. Pozadu nezůstávají ani míst-ní ženy, které také pravidelně pořádají různé, většinou kreativně za-měřené akce. Na podzim pak nějaké společenské události připravuje i zdejší muzeum řemesel. V Otaslavicích a blízkém okolí je hned několik míst, která lákají turisty. Ať je to již zmíněná hradní zřícenina, v minulosti jeden ze dvou hradů na území obce, nebo nedaleké lesy vojenského prostoru. Výraznou oblibu si za necelé dva měsíce získal koupací biotop, který na-hradil chátrající koupaliště. Otaslavice svým obyvatelům nabízejí také řadu služeb. Funguje zde pošta, obchod, mateřská i základní škola. V obci se nacházejí rovněž dvě muzea.

