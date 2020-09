Zpátky v čase do Seloutek a Dzbelu

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Hvozdu a Suchdolu. Dnes zavítáme do dalších dvou obcí na Prostějovsku, tentokrát do Seloutek a Dzbelu.

POHLED ZPĚT. Počátek 80. let. Hasiči dosud vyrážejí jak k požárům, tak na cvičení a mnohé akce. Brzy je obec podpoří novou hasičskou zbrojnicí. | Foto: Foto: M. Laštůvka: 130 let požární ochrany v obci Dzbel; obec Dzbel

SELOUTKY Malá víska na okraji Drahanské vrchoviny. To jsou Seloutky, které existují už od dob Jana Lucemburského. Obec to byla vždycky menší. Počet obyvatel se nedostal přes šest set, i díky blízkosti Prostějova však o lidi trvale nepřichází, naopak. V minulosti obec na svou malou rozlohu doplácela. V dobách bez aut musely děti docházet do Určic. Přesto se ale i v době celosvětové hospodářské krize na přelomu 20. a 30 let minulého století našly ve vsi tři obchody a nemálo řemeslníků. Krize přesto obyvatele poznamenala. Stejně jako války. Po třicetileté byla prakticky pustá. Nyní jsou naopak Seloutky středně velkou obcí s dobrým spojením, kulturním životem i základními službami. DZBEL Krásná krajina a klid. To jsou charakteristiky Dzbelu, obce s necelými třemi stovkami obyvatel. Ves nedaleko Konice byla v dokumentech poprvé zmíněna v roce 1351. A patří v regionu k nejstarším. Během dlouhé historie zaznamenala vzestupy a pády. Největšími změnami prošla koncem 19. století: v 70. letech vznikla škola, na konci století pak cihelna a hlavně byl Dzbel napojen na železnici. Po roce 1945 zde začalo přibývat dělníků. Původní zemědělská ves se začala měnit. Řada obyvatel však pracovala dále v oboru, který měl dlouhá desetiletí v obci velké zastoupení: tkalcovství a později textilním průmyslu. V současnosti patří obec k nej-menším na Konicku. Daří se zde ale udržet obchod, hospodu a také společenský ruch.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce