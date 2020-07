Zpátky v čase do Přemyslovic a Ptení

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Konice a Němčic nad Hanou. Dnes zavítáme do dvojice obcí na Prostějovsku, do Přemyslovic a Ptení.

SKLIZENO. Snímek z roku 1960 zachycuje žně. A zejména větrný mlýn, který tehdy už 15 let nebyl v provozu. Stavbu desítky let vlastní manželé Hajkrovi. | Foto: Okresní archiv Prostějov

PŘEMYSLOVICE Přemyslovice se mohou pyšnit hned několika unikáty. Za prvé: první zmínka o nich pochází už ze 13. století, patří tedy k nejstarším obcím na střední Moravě. Dále jsou jedinými Přemyslovicemi v České republice a navrch se mohou pyšnit větrným mlýnem, jednou z pouhých čtyř staveb tohoto druhu dochovaných na Prostějovsku. Zpět ale k historii. Ta přemyslovická je velmi dlouhá. A spjatá často s Konicí. Stejně jako Konici totiž vlastnili obec v 16. století pánové ze Švábenic. I další vlastníci panství pak spravovali jak Konici, tak Přemyslovice. Ty se postupem času staly jednou z nejlidnatějších částí Prostějovska. Historii, zejména tu moderní, připomíná několik významných staveb. Tou první je již řešený mlýn se svou podobou z roku 1884. Dále pak zámek z 19. století, který je nyní soukromým majetkem a mluví se o jeho rekonstrukci a dalším využití. V Přemyslovicích jsou zastoupené i církevní stavby, a to v podobě kostela. Zajímavostí pak je, že se v obci učilo už v polovině 18. století. Přemyslovice jsou v současnosti živou obcí. Funguje zde Sokol, hasiči i farnost, aktivní jsou fotbalisté. Vesnice navíc disponuje obchody, hostincem, školou, nechybí zde ani ordinace či pošta. PTENÍ Uprostřed úrodných polí na úpatí Drahanské vrchoviny už od pradávna leží obec Ptení. První zmínka o ní pochází už ze 12. století a patří tak k nejstarším obcím na Prostějovsku. Ta se postupně rozvíjela a až o nějakých sedm set let později měla přes dvanáct set obyvatel. Přišly však Pruské války z roku 1866, které znamenaly pro místní pohromu v podobě pobytu vojáků a s nimi spojenými epidemiemi. Těm podlehlo na sedm desítek obyvatel obce, která byla ještě v polovině devatenáctého století rozdělená na staré a nové Ptení. Poslední dvě století však přinesla také rozvoj: rozšíření školy, vznik nových spolků, elektrifikaci. Těžko si také nyní představit, že zde bylo v době první republiky sedm obchodníků se smíšeným zbožím. Dnes je Ptení známé hned z několika důvodů. Tím prvním jsou dvě blízké pily, poskytující pracovní místa a zároveň trápící nákladní dopravou. Druhým pak je zámek: čtvercová stavba s typickými věžičkami v rozích je však většinu roku pustá a ani ve Ptení, ani na prostějovském magistrátu vlastníku památky, si s budovou příliš nevědí rady. Obec se však zároveň může pochlubit školou, která se zapojuje do řady aktivit, bohatým kulturním ruchem i základní vybaveností v podobě lékaře, pošty či obchodů. Stejně jako čerstvě opraveným obecním úřadem.

