Zpátky v čase do Ohrozimi a Pavlovic u Kojetína

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Určic a Otaslavic. Dnes zavítáme do další dvojice, do Ohrozimi a Pavlovic u Kojetína.

SOKOLI. Oslavy desátého výročí založení Sokola v obci v roce 1921, rok po VI. Všesokolském sletu, na kterém byli i cvičenci z Pavlovic. | Foto: archiv obce Pavlovice u Kojetína

OHROZIM Ohrozim je nevelká vesnice nedaleko Plumlova, která má přibližně čtyři sta padesát obyvatel. Historie obce sahá až do první poloviny 12. století, kdy jsou o obci první zmínky. Svůj název prý získala vesnice proto, že byla v době vzniku obklopena ohrazenými rybníky. Nicméně verzí je více a po rybnících už dnes není ani stopy. Nedaleko obce leží kopec Horka, kde býval větrný mlýn. Dnes je lokalita přírodní památkou. V roce 1923 bylo na Horce objeveno žárové pohřebiště z pozdní doby kamenné. Stálo tu třiadvacet mohyl, v archeologické literatuře se tak můžeme dočíst o pohřebišti ohrozimského typu. Dominantou obce je kostel sv. Václava, který byl postaven v roce 1853. Před patnácti lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Další památkou, která stojí za zmínku, je socha sv. Floriána z roku 1828. Sbor dobrovolných hasičů má v obci dlouhou tradici. V současnosti už ale činný není. Nenašel se totiž nikdo, kdo by v jejich činnosti rád aktivně pokračoval. V obci je fungující mateřská školka, obecní knihovna i kulturní dům, kde se pravidelně pořádají plesy a karnevaly. Také se tu konají svatby a větší oslavy. Pro děti se u něj nedávno vybudovalo i víceúčelové hřiště. V centru obce je zřízen i malý obchod. Zajímavostí je, že nad Ohrozimí leží pole, které slouží jako tréninková plocha pro paragliding. PAVLOVICE U KOJETÍNA Obec Pavlovice u Kojetína se nachází v jihovýchodní části Tištínské pahorkatiny. Součástí obce jsou i kdysi samostatné Unčice, připomínané už v roce 1141. V obou obcích žijí necelé tři stovky obyvatel. První písemná zmínka o Pavlovicích pochází z roku 1329, ve druhé polovině patnáctého století však obec zaniká. Její jméno poté převzala osada, která vznikla v roce 1785 na pozemcích rozparcelovaného mořického panství. Nejvýznamnější památkou v obci je barokní kostel sv. Ondřeje z roku 1727, vybudovaný na místě původního středověkého kostela, a dvě barokní sochy. Svatý Ondřej u kostela a socha sv. Františka z Assisi při silnici na Mořice. V polovině 19. století byla uprostřed Unčic postavena zvonice. Původní zvon byl zabaven za druhé světové války. V roce 2000 se podařilo pomocí sbírky od občanů zajistit zvon nový. Letos zvonice prošla celkovou rekonstrukcí. V Pavlovicích je již sto sedm let aktivním spolkem Sokol, dnes TJ Pavlovice. Od jeho založení 2. února 1911 pořádali veřejná vystoupení, tělocvičné akademie, účastnili se šesti všesokolských sletů v Praze a poté i Spartakiád. Dnes pokračují ve sportovních tradicích hlavně fotbalisté. V obci se pravidelně pořádají plesy, taneční zábavy, obecní posezení u cimbálkovky, fotbalové turnaje a množství akcí pro děti. Starostou je od roku 2011 Milan Lešikar.

