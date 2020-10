Zpátky v čase do Ludmírova a Čelechovic na Hané

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Jesence a Rozstání. Dnes zavítáme do dalších dvou obcí na Prostějovsku, tentokrát do Ludmírova a Čelechovic na Hané.

MÁVÁTKA. Prvomájový průvod Čelechovicemi. V pozadí je vidět stará škola a opravený obecní úřad. Zaujme také dlažba, která zde byla ještě před 10 lety. | Foto: archiv obce Čelechovice na Hané

LUDMÍROV

1382. To je rok, kdy se začíná psát historie Ludmírova. I když ne tak docela. Obec se totiž skládá z pěti částí a o jedné z nich, Ponikvi, se dochovala ještě starší písemná zmínka. Obec vždy byla bokem od hlavního dění. V 16. a 17. století se v okolí Ludmírova a Kladek těžila železná ruda. Důležitý pak byl rok 1870. Tehdy vznikla v Ludmírově škola. Přestože pak fronta přímo kolem obce nevedla, došlo 9. května 1945 u Ludmírova směrem na Březko k tragédii. Při náletu zde zahynul tucet lidí, včetně civilistů. V současné době je Ludmírov středně velkou vesnicí obklopenou pastvinami a lesy. V nich turisté najdou řadu jeskyní a klid. V obci pak zase obchod, hospodu, kulturní dům i řadu dětských hřišť. ČELECHOVICE NA HANÉ

Už více než 700 let se nachází uprostřed Hané obec Čelechovice na Hané. Vklíněná ve stínu Velkého Kosíře má za sebou historii plnou pádů a vzestupů. Až do 30leté války nebylo o vesnici mnoho zmínek. Ty dochované dokládají, že se zde často střídali majitelé, včetně mocného rodu z Kravař. Později byla obec pod církevní správou. Zajímavostí pak je, že už v 18. století zde byl velký pivovar. Ještě důležitější pak bylo 19. století. V roce 1839 vznikl zdejší cukrovar, koncem století pak přibyla pošta a také železnice. To už zde začal bohatý spolkový život trvající dodnes. Cukrovar coby dominanta obce již pár let nestojí, celkově obec vzhlíží do budoucna optimisticky. Může se pochlubit opravenými budovami, fungujícími obchody a hostinci i pestrou škálou kulturních akcí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce