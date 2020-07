Zpátky v čase do Konice a Němčic nad Hanou

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Labutic a Hradčan-Kobeřic. Dnes zavítáme do dvojice obcí na Prostějovsku, do Konice a Němčic nad Hanou.

DRUHÁ ŠKOLA. Se stavbou Metternichovy školy se započalo v roce 1831. Otevřena byla o rok později. V letech 1907 až 1915 byl v budově chudobinec. | Foto: Obecní úřad Ptení

KONICE Konice se svému okolí vymyká. Na kilometry daleko od ní se nenachází žádné větší město. A jen málo míst, která by se mohla pochlubit tak dlouhou historií. Ta se začala psát už roku 1200. Později byla spjatá třeba se šlechtici ze Švábenic, klášterem Hradisko u Olomouce či rodem Přízů, který ještě v polovině 20. století vlastnil zdejší zámek. Významným rokem pro město byl rok 1899, kdy ho propojila s Prostějovem železnice. Tu později, v roce 1938, využila i československá armáda. Důvod? Přesun jednotek ze zabraných Sudet do vnitrozemí. Konice během 20. století prošla rozsáhlými změnami. Přestěhovala se škola do dnešní budovy, vzniklo oděvní družstvo Moděva i malá průmyslová zóna směrem na Jesenec. Konice se také s nárůstem dopravy stala křižovatkou hned pěti významných silnic a to tahů od Prostějova, Moravské Třebové, Blanska či Olomouce. Konice však zejména je centrem služeb a také kultury či sportu. Působí zde řada spolků, od včelařů, přes fotbalisty až po hasiče. Turisty do Konice nevábí jen zajímavé trasy pro cyklistiku, ale také zámek s ukázkami řemesel a kulturními akcemi. Mezi ně patří třeba různorodé oslavy hasičů či hudební koncerty v zámku i přilehlém parku. NĚMČICE NAD HANOU Němčice nad Hanou leží na levém břehu říčky Hané. První písemná zmínka o nich se zachovala v diplomatických listinách z roku 1406. K povýšení na městečko, a tím k udělení mnoha privilegií, došlo v roce 1563. Roku 1864 bylo zvoleno první zastupitelstvo a historicky prvním starostou se stal rolník Florian Kyselák. V roce 1970 se staly Němčice nad Hanou městem a staly se centrem kulturního života, školství, zdravotních služeb, úřadů a obchodů. Němčické náměstí zdobí kostel svaté Máří Magdaleny. V historické části trojúhelníkového náměstí stojí žudr, dnes sídlo městského úřadu. Budova radnice, původně obecní pivovar, stojí naproti žudru. První němčická škola je doložena již v roce 1774. Roku 1831 nechal kníže Metternich vystavit novou školu, nyní restaurace Zátiší. Další obecná škola, dnes sídlo ZUŠ, stojí na Komenského náměstí od roku 1895. V roce 1925 se započalo s výstavbou školy měšťanské. Kulturním pojmem je Hanácký divadelní máj, každoroční přehlídka amatérských divadelních souborů. Mezi rodáky z řad sportovců patří fotbalisté Radoslav Látal a Luděk Mikloško. Nejvýznamější rodačkou je krasojezdecká držitelka sedmi zlatých medailí z mistrovství světa, Anna Matoušková.

Autor: Redakce