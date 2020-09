Zpátky v čase do Jesence a Rozstání

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle seriálu jsme putovali pomocí historických fotografií do Seloutek a Dzbelu. Dnes zavítáme do dalších dvou obcí na Prostějovsku, tentokrát do Jesence a Rozstání.

PÓZUJEME. Sokoli na snímku ze 60. let. Bohužel podobně jako v mnoha jiných obcích i zde sokolský fotbal prakticky vymřel. Soutěž už v Rozstání neviděli dobrých pět let. | Foto: archiv Rozstání

JESENEC Už v roce 1351 zahájila svou existenci malá obec nedaleko Konice Jesenec. Postupem času několikrát změnila majitele, její osud byl mnohdy spjatý s panstvím konickým, třeba skrze pány ze Švábenic. Obec na návštěvníky dýchne atmosférou dávných dob díky několika pokladům z minulosti. Jedná se zejména o zámek a sousední kostel sv. Libora, který je poutním místem a pozoruhodnou památkou. V obci se pak nachází i několik dalších historických staveb, bohužel v některých případech ve špatném stavu. Jesenec se naopak může po-chlubit solidní dopravní dostupností. Od roku 1948 zde zastavuje vlak, prochází tudy i silnice na Moravskou Třebovou. V obci funguje obchod i hospoda. Řada akcí se koná v opraveném kulturním domě. ROZSTÁNÍ Rozlehlá obec uprostřed Drahanské vrchoviny. To je Rozstání, starodávná ves, která vznikla někdy ve 12. či 13. století. Obec v minulosti zažila slavné časy i ty špatné. Vcelku dobře jí bylo za Lichtenštejnů,ves tehdy získala třeba kostel. Méně štěstí ovšem měla v 17. století, protože ji poznamenala třicetiletá válka. Morava se tehdy málem zcela vylidnila. Také druhá světová válka obec i její okolí poznamenala. A to nejen ztrátami na životech. Kvůli německé střelnici se museli vystěhovat i obyvatelé Rozstání. V současnosti zažívá Rozstání klidnější časy. Může se pochlubit pěknou, zrekonstruovanou školou, poštou, obchodem i hospodou. Obec má i novou kanalizaci. Turisty pak přitahuje známý kemp v Baldovci.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce