„V loňském roce se začal proměňovat nevyužitý interiér vyhlídky pavilonu žiraf v další zbrusu novou expozici. Po zatěžkávacím provozu můžeme říci, že máme hotovo. Jakmile se zoo otevře, zveme návštěvníky do království varanů, užovek, leguánů či zlatohlávků,“ lákal vedoucí marketingového oddělení zoo Pavel Javůrek.

Od návrhu přes samotnou realizaci, elektroinstalaci až po konečné zařízení, osázení rostlinami a umístění zvířat zabrala realizace atraktivní novinky v pavilonu žiraf Rothschildových bezmála devět měsíců a vyžádala si přes 810 tisíc korun.

„Vznikla stěna se sedmi terárii, dvě malá insektária a původní velká expozice byla zrekonstruována. Ve vstupní části přibyly nové, automaticky se zavírající dveře,“ popisovala mluvčí zoo Iveta Gronská.

„Varani dostali nové vhodnější terárium i s vestavěným vodopádkem, který napodobuje prostředí přirozeného výskytu těchto impozantních ještěrů na březích řek severní Austrálie,“ lákala návštěvníky.

S kým dalším se budou moci návštěvníci v nových teráriích setkat?

„S chameleonem pardálím, korovci jedovatými, varany Mertensovými, užovkami amurskými, ostronosými i tenkoocasými, leguánky měnivými, arborikolními ještěrkami Gastropholis prasina a ještěrkami pavími, zlatohlávky, šváby madagaskarskými, bazilišky zelenými, ale i se starým známým hroznýšem Dumerilovým,“ vyjmenovávala osazenstvo Iveta Gronská.

První pokus u pavilonu opic

Prvním pokusem o terarijní expozici v olomoucké zoo byla stavba vivária u pavilonu opic v druhé polovině 60. let zbudovaná pro plazy darované na výstaviště Flora z Kuby.

První větší terarijní expozici mohli návštěvníci obdivovat až na počátku 90. let v pavilonu šelem, kdy byla původní velká terária přestavěna do řady menších expozičních nádrží a jedné větší s krokodýly čelnatými.

„Tím se rovněž podstatně rozrostla kolekce samotných zvířat a zanedlouho se dostavily i úspěšné odchovy,“ připomněla mluvčí zoo.

Koncem 90. let však stavba akvária pro žraloky odvrátila pohledy zájemců o terarijní zvířata o několik kroků dál. „A to do nevyužité místnosti v pavilonu žiraf, kam byla terarijní expozice z pavilonu šelem přesunuta,“ uvedla.

Vedle expozice v pavilonu žiraf je několik malých insektárií a terárií umístěno v Jihoamerickém pavilonu a v roce 2018 se kolekce terarijních zvířat rozšířila i v rámci nově vystavěného pavilonu Kalahari.