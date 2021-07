Podle záchranářů nebylo dítě v bezprostředním ohrožení života. Letos se jedná o první případ.

„V chatové oblasti jsme zasahovali včera krátce po 13. hodině. Chlapec, kterého had uštknul do oblasti krku, byl ve stabilním stavu a letecky byl transportován do nemocnice,“ potvrdila v pondělí Olomouckému deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Podle dostupných informací nalezli lidé zmiji na zahradě v bazénu. Hada dostali ven z vody a na školáka zaútočila zmije následně, zřejmě když děti jedovatého hada dále pozorovaly.

Přeložen z JIP

Matka podle záchranářů okamžitě zareagovala, snažila se dítě ošetřit a stabilizovat.

„Vzhledem k místu poranění došlo snad i na vysávání krve v oblasti uštknutí, což se dle současných standardů již nedoporučuje. Dítě mělo lehký otok v oblasti uštknutí, ale mohlo to být po vysávání krve, zduření tkáně,“ uvedla mluvčí.

Dítě je hospitalizováno na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

„Stav pacienta naštěstí nebyl natolik vážný, aby mu muselo být podáno antisérum. Nyní je pacient stabilizovaný, dnes bude přeložen z JIP na standardní oddělení,“ sdělila v pondělí Olomouckému deníku mluvčí nemocnice Veronika Jeřábková.

Zřejmě se chtěla ochladit

Jedná se o první letošní případ hospitalizace dítěte po uštknutí jediným jedovatým hadem České republiky. Ročně skončí v nemocnicích v Olomouckém kraji několik pacientů.

„Jed zmije obecné je vysoce účinný na malé savce, ale člověka na životě neohrozí. Riziko představuje pro malé děti, alergické a nemocné jedince. Pokud má dítě přes patnáct kilogramů, na životě ho neohrozí ani plná dávka. Zmije totiž při jednom uštknutí uvolní jen část jedu a někdy jedové zuby nepoužije vůbec. Jindy je sice použije, ale vypustí jen zbytkové množství v konečcích zubů, což bychom mohli srovnat s píchnutím vosou,“ vysvětloval herpetolog Ivan Zwach.

Zmijí není letos v přírodě více. Dlouhodobě jejich populace v Česku naopak slábne s tím, jak jí ubývá přirozených stanovišť. Právě zalesněné údolí řeky Bystřice je příkladem běžného místa výskytu.

„Zmije se drží kolem vody, vodních toků, v oblibě má rašeliniště, kde je nejhojnější,“ popisoval herpetolog.

Na zahradě v bazéně se ocitla zřejmě kvůli tomu, že se chtěla v horku ochladit. Chatoviště s vysečeným trávníkem zmije nevyhledává.

Může kousnout i bez jedu

Pokud zmije kousne na krku či hlavě je podle odborníka vhodné místo ochlazovat a zejména zajistit, aby byl člověk v klidu a moc se nehýbal.

„Řezání a vysávání rány ústy, to je špatně a nikam to nevede. Dotyčný musí být hlavně v klidu, je třeba neustále sledovat jeho stav a příznaky. Každý člověk reaguje jinak. A samozřejmě hned přivolat záchranku,“ doporučoval herpetolog.

„Jestliže otok nejde přes dva klouby, o nic ohrožujícího se nejedná. Pokud by zmije kousla člověka do prstu, tak prst je jeden kloub a zápěstí druhý,“ vysvětlil.

Zmije může kousnout, aniž by použila jedové zuby. Na kůži jsou pak patrné dvě řady ve tvaru nedokončeného písmene V.

„Jestliže zmije použila jedové zuby, vidíme dvě nebo jednu červenou tečku, která je bíle orámovaná,“ dodal herpetolog.