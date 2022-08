"Podobné krádeže řešíme každý rok, ale v takovém rozsahu se to ještě nestalo. Počítám, že těch zlodějů muselo být víc a pořádně si mákli. Vykopat okolo pěti metráků, to dá práci a zabere i nějaký čas," komentuje škodu s nadsázkou Radim Luňáček.

To, co se mu stalo, na policii neoznámil. "Myslím, že to nemá význam. Brambory jsou pryč, nikdo nikoho neviděl a nevěřím, že by vyšetřování něco změnilo. Jen bychom ztráceli zbytečně čas."

Nyní prý bude věnovat více času hlídání.

"Máme pozemky v blízkosti frekventované cesty mezi Vícovem a Ohrozimí. Kdyby někdo viděl osoby pohybující se v polích, ať mi dá, prosím, vědět," žádá pěstitel o pomoc.

Nakradené brambory podle něj dlouho nevydrží. "Jedná se o pozdní odrůdu, myslím, že tomu, kdo je ukradl, jich polovina shnije," míní Luňáček.