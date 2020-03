Jak se vůbec truhlář dostane k jemné mechanice?

"O kola jsem se začal zajímat tak v sedmnácti letech. To mě kamarád vzal poprvé do lesa na Záhoří. Jezdili jsme tam na obyčejných kolech. Já si ale tehdy řekl, že si postavím svoje vlastní speciální kolo," ohlíží se k začátkům Roman Hájek a pokračuje: "Doma jsme moc peněz nazbyt nikdy neměli, tak jsem chodil po různých brigádách, sbíral železo a vracel prázdné láhve."

Dalším krokem byla vlastní dílna.

"Začal jsem doma ve sklepě skládat kola. První bylo to moje, pak další pro známé a kamarády. Postupně mi to začalo přerůstat přes hlavu. Lidem v baráku se to také moc nelíbilo," usmívá se Hájek.

Po vyučení se nějakou dobu věnoval truhlařině, ale ta ho neoslovila.

"Nějak mě to nechytilo. Sehnal jsem si místo jako údržbář v Mubei, kde jsem vydržel tři roky. Byla to dobrá práce, hodně jsem se naučil. Postupně mi ale začaly vadit mezilidské vztahy a dvanáctky. Rozhodl jsem se tedy, že budu dělat sám na sebe," říká šikovný mechanik a doplňuje: "Založil jsem si živnost a tři roky jsem fungoval ve staré garáži v ulici J. V. Myslbeka. Začátky byly těžké, nevěděl jsem, jestli budu mít klientelu."

Garáž brzy nestačila

Pověst o šikovnosti mladého mechanika se však mezi cyklisty šířila rychlostí blesku.

"Najednou jsem začal vidět, že mi je už garáž malá. Týdně jsem měl okolo třiceti kol na servis a neměl jsem je kam dávat," směje se Hájek a pokračuje: "V létě tam bylo okolo pětačtyřiceti stupňů, v zimě zase přesný opak. Pak za mnou přišel jeden starší pán a nabídl mi pronájem současných prostor. Poprvé jsem ho odmítl, ale za rok přišel znovu a už jsem to vzal."

Tak vznikl dnes vyhledávaný servis Bike Garage v těsné blízkosti krasického rybníka.

"Vůbec nic tu nebylo. Rozbité zdi, všechno bylo zašlé a špinavé. S pomocí kamarádů jsme to dali nějak dohromady. Peníze jsem skoro žádné neměl. Díky kamarádovi Zdenovi, který mi sehnal palety a desky, jsme postupně vytvořili současný interiér. Myslím si, že přesně odpovídá tomu, co dělám," vypráví Roman Hájek, jenž se zaměřuje hlavně na sjezdová, endurová a MTB kola.

"Neodmítnu ale ani babičku se starou Libertou, která za mnou přijde s osmicí na kole. Snažím se vyjít vstříc úplně všem," jedním dechem vysvětluje Hájek.

Ve volném čase sport

Vedle současného podnikání ještě mladý muž aktivně sportuje.

"Já od mládí dělal snad všechny možné sporty. Hrál jsem deset let fotbal, také futsal, florbal, basket a jezdil na skejtu. Všechno to ale byly kolektivní sporty. Pak jsem přičichl ke kolu a zjistil, že to je to pravé. Na kole se můžu zaměřit na vlastní výkon. Docela mě mrzí, že jsem s tím začal docela pozdě, až v sedmnácti," vyznává se ze svého vztahu ke sportu Hájek.

"Mojí nejoblíbenější disciplínou je sjezd. Nějaké závody jsem už i vyhrál."

Se sportem souvisí i další úspěchy, i když na poli servisáka.

"Předloni jsem byl například jako servisní technik s českým týmem na světovém poháru ve Francii. Loni jsem fungoval jako hlavní servisní technik na největších enduro závodech v Koutech nad Desnou. To byl úlet," culí se Roman Hájek a přibližuje: "Dva dny jsem prakticky nespal a nejedl. Opravil jsem okolo stovky kol."

Kouzlo úspěchu mladý podnikatel netají.

"Snažím se to dělat trošku jinak. Rozhodující je pro mě především kvalita. Na servis ke mně jezdí i lidi z Hradce Králové nebo Uherského Hradiště. Spokojený zákazník je pro mě nejlepší vizitkou.," uzavírá svůj příběh Roman Hájek.