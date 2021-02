Starostkou je krátce, ale o životě v obci toho ví hodně. Monika Prokopová svou lásku ke Slatinkám a místním přírodním krásám nezastírá. Stojí před ní jedna velká výzva, zrealizovat stavbu chodníku na Větřák, na který čekají celé generace místních občanů.

Starostkou Slatinek je šarmantní dáma Monika Prokopová. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Když se řekne Slatinky, co se vám vybaví?

Krásná malá vesnička, kde je pohoda, klid, nádherná příroda a milí lidé. Zkrátka a dobře idyla. Tak jsme to s rodinou vnímali, když jsme poprvé do Slatinek přišli. Od prvního okamžiku to byly “naše Slatinky”. Vnímám to tak pořád. Předtím jsem žila ve městě a pokud to srovnám, tak je zde kvalita života mnohem lepší.