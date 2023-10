Pro Českou republiku se jedná o velkou prestiž. "Pro milovníky české tradice a českých značek je to důvod k hrdosti, že jsou české značky takto úspěšné i v zahraničí a že české řemeslo má ve světě zase skvělý ohlas," potvrzuje Rajdl.

"Pro nás je zisk takových ocenění důkazem, že svou práci děláme dobře a na světové úrovni," říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu . Jeho slova potvrzují i ocenění z let minulých. Prostějovská žitná whisky je získala například ve Varšavě, Hongkongu, Londýně nebo v San Franciscu. Stará žitná myslivecká tentokrát zvítězila ve světové soutěži Japan Awards se svou variantou Bourbon Cask Reserve a sedmiletou Selection v kategorii whisky.

Palírna U Zeleného stromu

Stará žitná mysliveckáZdroj: https://palirnauzelenehostromu.cz/Palírna U Zeleného stromu a.s. má ojedinělou historii, která začala již v roce 1518 udělením práva vařit pivo a pálit pálenku domu U Zeleného stromu v Prostějově. Jde o unikát nejen v Česku, ale i v rámci celé Evropy, kde neexistuje palírna s delší historií. Palírna U Zeleného stromu a.s. (též známá podle jednoho ze svých výrobků jako Starorežná Prostějov) je ryze česká firma, která je i bez cizího kapitálu druhým největším výrobcem lihovin v České republice.



Mezi nejznámější značky patří Starorežná, B42V Vodka, Heffron či Hanácká vodka a zejména výjimečná česká žitná whisky „Stará žitná myslivecká“. Výrobky firmy jsou oceňovány pro svou chuťovou kvalitu medailemi na významných světových soutěžích a díky tomu firma své značky úspěšně vyváží. S produkty Palírny U Zeleného stromu a.s. se zákazníci mohou setkat v dalších dvaceti zemích pěti kontinentů. Na domácím trhu pak s firmou spolupracují při distribuci svých výrobků značky s nejvyššími společenskými ambicemi, jako jsou Koval, Dictador, NAUD, Pushkin, Berentzen a další.