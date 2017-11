Zeman jede do kraje i s manželkou. Prezident míří hlavně na náměstí

Především diskutováním s lidmi na náměstích stráví prezident Miloš Zeman návštěvu Olomouckého kraje, kterou začne ve středu 8. listopadu.

Podstatná část programu podle hejtmanství počítá s tím, že se hlava státu setká s občany regionu.

„Pan prezident navštíví celkem tři města nad pět tisíc obyvatel, do kterých se při předchozích návštěvách našeho kraje nedostal. Konkrétně zamíří do Lipníku nad Bečvou, Mohelnice a Zábřehu. Podívá se také do Vápenné na Jesenicku, která se letos stala vesnicí roku,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Na všech těchto zastávkách chce Miloš Zeman mluvit s lidmi o tom, co je trápí nebo zajímá.

První diskuzi s občany zahájí ve středu 8. listopadu na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou.

Setkání s obyvateli tam začne v 16.30 a jeho součástí bude i podpis hlavy státu do kroniky města nebo dekorování praporu pamětní stuhou.

Podobný scénář budou mít i návštěvy Mohelnice a Zábřehu.

Na Kostelní náměstí prvně zmíněného města vstoupí Miloš Zeman deset minut před třináctou hodinou ve čtvrtek 9. listopadu.

Téhož dne deset minut po šestnácté pak na Masarykově náměstí bude diskutovat se Zábřežany.

Obyvatelé Vápenné dostanou stejnou možnost v pátek 10. listopadu od 12.45 v sále tamního kulturního domu.

Během svého pobytu v kraji zavítá hlava státu také do firmy OLMA, která letos slaví významné výročí.

Posledním bodem jejího programu bude návštěva hotelu Křížový vrch na Jesenicku, odkud se prezident vrací zpět do Lán.

Pro první dámu Ivanu Zemanovou je při návštěvě kraje připraven separátní program, v rámci kterého navštíví například Domov "Na zámku", Zvonařskou dílnu Tomášková-Dytrychová, společnost Syrmex či mateřskou školku.

Okleštěk: Neberu to jako financování kampaně

Do Olomouckého kraje zavítá Zeman ve dnech 8. až 10. listopadu. Na místo Zlínska.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) totiž Hradu oznámil, že jeho delegaci uhradí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun.

Podle olomouckého hejtmana Oklešťka bude kraj postupovat jako při předchozích návštěvách. Náklady by neměly přesáhnout účty vystavené v minulosti.

„Předpokládám,. že budou nižší a já budu vždy postupovat s péčí řádného hospodáře. Nebudu marnit nikde žádné peníze,“ řekl hejtman.

Za březnovou návštěvu prezidenta v Olomouckém kraji zaplatilo hejtmanství podle Oklešťka přes 300 tisíc korun.

„Já to nevnímám jako financování kampaně. Vnímám to jako financování návštěvy kdy prezident přijede do našeho kraje. Jakýkoliv prezident kdykoliv přijede do našeho kraje, tak já to považuji za čest a podle toho se také budeme chovat,“ odpověděl na dotaz Deníku s odkazem na to, že návštěva se uskuteční dva měsíce před prezidentskými volbami.