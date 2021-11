Autobusové linky zůstanou na stejné ceně. "Jízdné v městské hromadné dopravě se zdražilo od ledna letošního roku z devíti na dvanáct korun. V tuto chvíli další zdražení nepřipravujeme, ale samozřejmě uvidíme, jak porostou další náklady na provoz hromadné dopravy," informoval Deník 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že město ročně doplácí na hromadnou dopravu přibližně 36 milionů korun.

"Je to takzvaná prokazatelná ztráta, na kterou má ze zákona nárok dopravní firma, která hromadnou dopravu zajišťuje," dodává Pospíšil.

Popelnice zůstávají za šest stovek.

"Náklady na svoz a likvidaci odpadu neustále rostou, vloni dosáhly náklady rekordních padesát milionů korun. S novým zákonem o odpadech přijde i navyšování za ukládání na skládky. Vše postupně vyhodnocujeme. Některá města již v letošním roce přistoupila na navyšování poplatku za odpady. My jsme pro rok 2022 ještě zůstali u stejné výše poplatku na občana, tedy šest set korun," vysvětluje první náměstek a pokračuje: "V radě města jsme se dohodli, že vyčkáme, jak se v praxi projeví nový zákon o odpadech. První výsledky budeme mít až v příštím roce, proto jsme zatím zůstali u stávajícího poplatku."

"Nemůžeme vše nadmíru dotovat"

Kultura nebo plavání pravděpodobně podraží. Budoucí cenová hladina v Městských lázních, divadle nebo kině se doposud na radnici neprojednávala.

"Zatím jsme tyto otázky v radě města neprojednávali, takže mohu říci jen svůj názor. Samozřejmě jak budou růst náklady na provoz, zejména se podívejme na neskutečný růst cen energií - plyn, elektřina, tak se budou muset upravovat i ceny vstupného," komentuje náměstek a doplňuje: "Město nemůže vše nadmíru dotovat. Našim cílem je, aby tato kulturní zařízení byla dostupná široké veřejnosti, nicméně, větší část nákladů musíme pokrýt z vybraného vstupného."

Dražší sál na plesy

Organizátoři koncertů a plesů si také sáhnou hlouběji do kapsy. Pronájem sálu Společenského domu musí odpovídat realitě.

"U Společenského domu je to úplně stejná záležitost jako s kinem nebo divadlem. Město musí na základě kalkulací přijít s reálnou cenou, která bude odrážet zvýšené náklady na celkový provoz. Prostě zdražení energií se určitě promítne i do cen za pronájem," uzavírá Pospíšil.

Změna dodavatele, inflace a celkové zdražení všech služeb. Aktuální tuzemská realita nenechává v klidu nejen občany, ale vedení Prostějova. Jak se promítne současná situace do hospodaření města nastínil Deníku 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Městská kasa? Naštěstí máme rezervy



Co se z pohledu města zdražilo nejzásadněji?

Městská kasa musí například počítat se zvýšenými náklady na dodávky plynu, celkově to bude do konce roku 2022 o deset milionů korun více, protože náš vysoutěžený dodavatel vypověděl smlouvu z důvodů neschopnosti plnit své závazky. Proto jsme museli uzavřít novou smlouvu, ovšem z důvodu zdražení plynu, za úplně jiných finančních podmínek.



Předpokládáte určité omezení v investicích?

Z důvodu inflace vzrostou veškeré náklady na služby, zdražení se projeví určitě i v cenách vysoutěžených zakázek v rámci investic a oprav. Takže město nyní musí opravdu obezřetně hospodařit a zvažovat každé vydání z městské kasy. Musíme zabezpečit nejen chod magistrátu, ale i chod všech našich zařízení, mám na mysli školy, školky, kulturní a sportovní zařízení. Musíme zajistit samozřejmě i likvidaci odpadů, úklid města, opravy komunikací, údržbu zeleně a podobné.



Nezabředne město do dluhů?

Rozhodně ne, i když toho, co vše musíme zajistit, není málo a rozpočet města má své omezené zdroje. Velké štěstí je, že jsme historicky velmi dobře hospodařili, proto máme zatím dostatečné finanční rezervy, které můžeme využít.