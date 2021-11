V Prostějově vyhlášená kuchyně nabízí návštěvníkům rozmanitý výběr s důrazem na českou klasiku. Obdobně jako ve všech ostatních gastronomických provozech si budou muset lidé v příštím roce připlatit.

Rostou energie, sortiment i mzdové náklady.

"Žádný provozovatel restaurace nechce zdražovat a Národní dům není výjimkou. Realita je ovšem taková, že se musí do cen promítnout vstupy. Musíme vyhodnotit, co všechno se zdraží a následně se to promítne i v cenách. Myslím si ale, že v našem případě nebude navýšení zásadní," komentuje aktuální stav Martin Křupka, ředitel Národního domu s tím, že díky nedávné rekonstrukci celé budovy nebude provoz ekonomicky o tolik náročnější.

"Máme například novou kotelnu, v návaznosti na zvýšení cen bychom se mohli dostat na stejná čísla jako loni," zamýšlí se ředitel.

Meníčka se zvednou řádově o desetikoruny.

"My teď začínáme na 110 korunách, ale máme i denní menu za 180 korun. Závisí to na surovinách. Vyšší cena je za odpovídající kvalitu, například tuňák a podobné delikatesy," informuje Křupka s tím, že se budou snažit v Národním domě stávající cenovou hladinu držet co nejdéle.

"Budeme nabízet více oblíbená jídla a chtěli bychom mít cenu do sto padesáti korun. Jídla vyšší cenové kategorie z dražších surovin budou stát také více. Cenu do sto padesáti korun chceme ale udržet i v příštím roce."

Láká nejen kvalitní kuchyně, ale i příjemné secesní prostředí.

"Naše prostory vždy fungovaly pro pořádání akcí, jako jsou oslavy, svatby, pohřby nebo firemní večírky či prezentace. Významnou příjmovou položkou jsou i plesy. Bez těchto akcí, by nebyl provoz rentabilní," vysvětluje šéf provozu a dodává: "Ve funkci jsem rok a půl a bohužel se jedná o období covidových omezení. Za tu dobu jsme prakticky neměli možnost se nadechnout a něco vytvořit. Nápadů je hodně, ale vzhledem ke stále se měnícím podmínkám, je velice obtížné něco velkého plánovat. Přípravy podobných akcí nejsou o čtrnácti dnech, ale měsících."

Kvalitní lidi na trhu nejsou

Ekonomiku provozu ovlivní i platy.

"Myslím si, že více než samotné suroviny a energie, mohou ovlivnit ceník náklady na lidi. Kvalitní lidi do gastroprovozu na trhu práce nejsou. Tím pádem je tlak na provozovatele, aby si pracovníky udrželi. Nejdůležitějším faktorem je odpovídající mzda," má jasno zkušený restauratér.

Nejlukrativnější období je opět ohroženo.

"Listopadové a prosincové akce, jak firemní, tak pro veřejnost, jsou ekonomicky nejvíce zajímavé. Bohužel už nám tři firmy své plánované akce zrušily a vnímám to tak, že trend bude pokračovat," zmiňuje aktuální covidové strašidlo Křupka a uzavírá: "Jsou podniky, které mají rentabilitu postavenou na obědech. My to máme jinak, máme ekonomiku závislou na velkých akcích. Tápeme v nejistotě, protože nevíme, co bude stará nebo pak nová vláda dělat. Krok, který udělali čtrnáct dní zpátky, měl výrazně negativní efekt. Lidé vůbec nevědí co je v restauracích čeká a tak raději nechodí vůbec."