Jste v denodenním styku s potencionálně nakaženými pacienty. Jak vnímáte svoji práci?

"Práce je to nádherná, ale velmi náročná. Náročná v tom, že jsme se na stávající situaci nestihli připravit. Byli jsme do toho jakoby vhozeni. Oproti první vlně se jedná o mnohem větší záběr."

V čem konkrétně je největší rozdíl?

"Spočívá to v počtu lidí, diagnózami, zhoršenými stavy. Jedná se o mnohem vyšší čísla než tomu bylo v první vlně."

Pocitově vnímáte pacienty s těžkým průběhem jak?

"My to tady vidíme z první ruky. Špatné snímky, špatnou laboratoř nebo zborcené lidi. Opravdu to není sranda, rozhodně se nejedná o chřipku. Musíme se k tomu stavět s respektem, dodržovat zákazy a příkazy, kterou jsou dané."

Máte už vy sama osobní zkušenost s covidem?

"Bohužel už jsem si tím také prošla. Průběh byl náročný, ale dá se to zvládnout. Samozřejmě, že když je někdo zdravý, má to menší dopad, než když má přidružené onemocnění a velkou roli hraje i věk."

Dokážeme léčit přidružené onemocnění

Co byste poradila pacientům v ranném stádiu covidu, když zatím není účinný lék?

"Pomáhat si jak se dá. Když jsou horečky, pokusit se je srazit. Pokud bolí klouby, eliminovat bolest. Lék na to není, ale dokážeme léčit přidružené onemocnění."

Jak tedy probíhá prvotní ošetření?

"Pokud přijde někdo dehydratovaný, podáme kapačku. Když má horečky, podáváme paracetamol. Vždycky se dá nějakým způsobem pomoci, není to tak, že by lidé byli bez medikace."

Národ je rozdělený na dvě poloviny. Jedna pandemii zlehčuje, nebere ji vážně. Jaký máte názor vy?

"Osobně si myslím, že by se mělo dodržovat to, co nám řekne vláda. Když se řekne, že se mají nosit roušky, měly by se nosit a dodržovat vydané pokyny. V momentu, kdy to neděláme začíná strmě narůstat počet nemocných."

Už mě nebaví se s lidmi přít

Co říkáte na to, když slyšíte někoho, kdo hrozbu nakažení podceňuje a covid zlehčuje?

"Už mě přestalo bavit se s takovými lidmi přít. Je pravda, že kdyby ti lidé sem došli a setkali se s tím, tak mluví jinak. Něco jiného je to pozorovat z dálky a něco jiného být přímo v centru dění. Na začátku jsem se přela, teď už je nechávám být."

Republikou hýbou demonstrace, kdy jejich účastníci žádají zrušení všech nařízení a omezení. Co vy na to?

"Já s tím rozhodně nesouhlasím. Myslím si, že pokud polevíme, tak nám to nepomůže k tomu abychom se dostali co nejdříve do normálu. Vnímám, že to je velice psychicky náročné, ale musíme vydržet."

Máte mnohaletou praxi, zažila jste někdy něco podobného jako při současné pandemii?

"Ne! Minulý rok jsme se s tím setkali poprvé. Opravdu jsem za těch pětadvacet let nic podobného nezažila."

Přesčasy jsou asi na denním pořádku. Rodina si vás asi moc neužije, že?

"Byť jsme personálně posíleni, tak musíme nějakým způsobem zajistit provoz. Musíme zůstávat déle, nelze říct, že mám konec pracovní doby a jdu domů. Zkrátka musíme všechno dotáhnout do konce. Rodině se to pochopitelně nelíbí, ale chápou to. Bylo by fajn, kdybych byla častěji doma, ale jinak to nejde. Má to takový dopad, že je člověk unavený, vyčerpaný. O to více se pak člověk musí v práci snažit, protože pracujeme s lidským zdravím."

Je přáním všech zdravotníků, aby se už konečně našel účinný lék?

"Ano, přejeme si to všichni a věříme tomu. Současné očkování je nadějí, že když se proočkujeme, tak bude všechno lepší."

Pozorujete na lidech určitou změnu oproti první vlně?

"Změna je výrazná. Stačí se jen projít městem. Čtvrtina lidí chodí bez roušek. V obchodech mají lidé roušky pod nosem, což není správné. Lidé teď chodí do nemocnice s obavami, vystresovaní. Cítíme z nich určitou beznaděj, protože neví, co s nimi bude."

Tato vlna je mnohem náročnější

O kolik vám řádově narostl počet pacientů ve srovnání s dobou před covidem?

"Bez diskuzí se počet příjmů zvýšil. Paradoxně ale v té první vlně byl počet akutních lidí menší, ale je to zdůvodněno tím, že se jednalo pouze o lidi s covidem. V současnosti nám zůstaly akutní případy a k tomu lidé s covidem. Takže ta druhá vlna je mnohem náročnější."

Pozorujete změnu náhledu na nemoc i mezi zdravotníky?

"Když to začalo, tak bylo nošení ochranných pomůcek prioritou. Dávali jsme si velký pozor na to, abychom to udělali všechno správně. Ve druhé vlně se už jedná o totální rutinu. Už z toho nejsme tak vyplašení, nebojíme se tolik. Když měl někdo v první vlně covid, tak jsme téměř losovali, kdo k pacientovi půjde. Teď už to nikdo neřeší, každý má ochranné pomůcky, je poučen a jde."

Jaká panuje na vašem oddělení atmosféra?

"Za naši ambulanci musím říct, že jsme všechna děvčata pořád v optimismu. Připadá mi to úžasné. Děláme náročnou a vyčerpávající práci, ale pořád mezi námi panuje dobrá nálada. To se pak chodí do práce úplně jinak."

Je pravdou, že jste i polovičními psychology?

"Ano, je to tak. Půlku léčby tvoří psychologie. Povzbudit psychiku je velmi důležité. Snažíme se, ale ne vždy to dokážeme zvládnout. Některé situace jsou opravdu vyhrocené. Čekáme na výsledky odběrů, z pozice první linie musíme řešit, co vlastně bude s pacientem dál."

Co byste poradila lidem, kteří mají podezření, že mají covid a jdou rovnou k vám na akutní příjem?

"V první řadě by měli zatelefonovat a my jim řekneme, jak by měli postupovat. Je špatné, když s akutními příznaky chodí po nemocnici, hrozí tak možnost nákazy dalších pacientů. My jsme ochotní s nimi po telefonické konzultaci spolupracovat a navigovat je."