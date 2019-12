Za vizí s jasnými obrysy a započatou realizací stojí dvojice sympatických Prostějovanů Jaroslav Novák a Michael Polák ze společnosti Thermowood Group spolu s regionální manažerkou této společnosti pro Moravu a Vysočinu Hanou Drdličkovou.

„Na přehradě jsme já a Jaroslav prožili mládí, máme k ní pozitivní vztah. Bylo nám líto, jak to s Čubernicí dopadlo. Teď věříme, že díky našemu projektu by mohlo dojít k nápravě současného žalostného stavu. A rozhodně nechceme budovat nic, co by narušilo příjemný přírodní ráz dané lokality. Naopak, hodláme vytvořit něco, co by do krajiny vkusně zapadalo,“ sdělil na úvod Michael Polák.

Komunikace s úřady

Podle něj nyní s jasným a uceleným projektem čekají na vyjádření příslušných úřadů.

„Doufáme, že se nám podaří získat všechna potřebná povolení. Zastavitelnost daného území je možná a rozhodně chceme dodržet všechny záležitosti týkající se územního plánu. Takže věříme, že se vše po formální stránce podaří a my budeme moci naostro začít,“ vysvětlil Michael Polák.

V plánu je výstavba čtrnácti chat

Vlastní realizace projektu by pak měla odstartovat zbořením čtyř stávajících chat a na jejich místě postavením chat nových.

„Těmi prvními čtyřmi chatami bychom se dá se říct odrazili, u nich zachováme původní půdorys a můžeme začít stavět. Po následné demolici budovy bývalého motelu bychom na pozemek rádi osadili dalších deset chat. Celkem by jich tam tedy mělo vzniknout čtrnáct,“ prozradil Jaroslav Novák s tím, že v dolní části pozemků mají v plánu vybudovat odpočinkovou zónu s dětským hřištěm a spoustou zeleně.

Přípravné práce a boj s nekalými živli

Už nyní připravují oba pánové terén pro budoucí stavby a snaží se pozemek zabezpečit a vyčistit.

„Musíme se ovšem vypořádat i s nekalými živly, které zdevastovanou Čubernici navštěvují. Vypadá to tam teď opravdu jako z nějakého apokalyptického filmu,“ nechal se slyšet Jaroslav Novák.

ROZPADAJÍCÍ SE ČUBERNICE NA AKTUÁLNÍCH SNÍMCÍCH

V současnosti se také snaží zajistit pro budoucí chatové městečko kvalitní vodovodní přípojky.

„Rádi bychom vytvořili jakousi páteřní síť, na kterou by se mohli napojit i současní chataři z okolí a tím pádem tak pomoci řadě lidí, kteří v dané lokalitě stojí o vodu,“ doplnil Jaroslav Novák.

Kanadské dřevostavby k rekreaci

A jak budou vypadat nové chaty, které chtějí na zasíťovaných pozemcích postavit?

Zvažované stavby by měly být nízkoenergetické, osázeny v zeleni v kaskádovitém stylu. Půjde o luxusní celoročně obyvatelné dřevostavby. Sloužit budou k rekreačním účelům.

„Vyrobí je kanadská společnost s více než sedmdesátiletou tradicí a nyní expandující do Evropy. Přicestují k nám tedy po moři a budou dodány kompletně zařízené na klíč včetně interiéru. Půjde o kombinaci dřevo a kámen, tedy žádné betonové hrůzy,“ popsala manažerka Hana Drdličková.

Atraktivní projekt s ambicemi

Ona i oba pánové věří, že jejich plán se podaří. Nadšení a píle jim nechybí a nad projektem a přípravnými pracemi už strávili nespočet hodin.

„Věříme, že jde o atraktivní projekt v atraktivní lokalitě a máme zájem jej přihlásit i do soutěže o projekt roku,“ uvedl Michael Polák s tím, že se stávajícím vlastníkem areálu společností M.B.S. Mini Brewery System mají uzavřené smlouvy na realizaci tohoto projektu.

Na sociálních sítích si stavebníci už provedli první sondáž, co jejich vizi říkají lidé. „Příjemně nás překvapila celá řada pozitivních ohlasů, dokonce by se našli už i první vážní zájemci o koupi,“ uzavřeli svou zpověď oba pánové s úsměvem.

Objekt Čubernice s přilehlými pozemky sloužil do roku 1989 jako rekreační středisko Oděvního gigantu OP Prostějov. Po revoluci se zde během několika let vystřídala řada nájemců, kteří v místě provozovali restauraci a nabízeli i ubytování v hlavní budově i přilehlých chatkách. Po té došlo k privatizaci areálu a OP Prostějov jej vlastnil až do svého krachu v roce 2010. V rámci rozprodeje majetku po zkrachovalé společnosti koupil areál s motelem bývalý fotbalový brankář Jindřich Skácel. Znalci tehdy budovu i s přilehlým pozemkem o rozloze asi půl druhého hektaru ocenili na 1,8 milionu korun. Skácel chtěl objekt rekonstruovat a využít pro rodinnou rekreaci. Zůstalo ovšem jen u plánů a poměrně záhy prodal nemovitost společnosti M.B.S. Mini Brewery System, která ji vlastní dodnes.