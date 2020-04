Zavítejte zpátky v čase do prostějovské Habustovy kavárny

/Z ARCHIVU DENÍKU/ V minulém díle nového seriálu Deníku jsme se přenesli pomocí historických fotografií do života obcí na Prostějovsku, Budětska a Bousína. Tentokrát zavítáme do vyhlášené prostějovské Habustovy kavárny, ale také nahlédneme do Národní školy v nedalekém Křemenci.

Jan a Kateřina Habustovi (foto Kamil Rodan). | Foto: SoAk Prostějov

Něco málo o škole v Křemenci V minulosti byl Křemenec přiškolen ke Konici. V roce 1788 byla v osadě Veselá zřízena jednotřídní škola, do které chodily i děti z Křemence. Od roku 1905 se nazývala Obecná škola. Neudržovaná školní budova se v roce 1933 začala rozpadat, vyučování muselo být přerušeno a provizorní výuka se konala v místním hostinci. V roce 1935 byla částečně otevřena nová školní budova, zbytek, včetně učitelského bytu se dostavěl až v roce 1948. V roce 1949 byla Národní škola v Křemenci pro malý počet dětí uzavřena a žáci přiškoleni do Konice.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu