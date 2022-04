"Město už asi nevydrželo tlak. Jednak občanských spolků, kterých bylo více, pak tlak veřejnosti a samozřejmě i opozičních zastupitelů. Všechny tyhle tři spojené věci mají za následek dnešní rozhodnutí," komentovala Jana Jílková ze spolku Ajdony s tím, že není zdaleka vyhráno.

"Máme ale obavy, že vedení města ještě něco vymyslí. Jejich jednání, například při tvorbě územního plánu je naprosto nečitelné. Všechno dělají tak, aby ostatní aktéři neměli čas prostudovat předložené materiály, aby se lidé nemohli zúčastnit veřejného projednávání a další věci. Musíme být i nadále ve střehu a nepolevit," dodává Jílková, která sama před zastupiteli vystoupila.

Procesně podivné

Dozor plánují aktivisté neustálý.

"Původně jsem měla v plánu vysvětlovat, v čem je navrhovaná V. změna ÚP škodlivá, nezákonná a odporující veřejnému zájmu. Jsem ráda, že nakonec zvítězil zdravý rozum. Veřejně bych chtěla poděkovat spolkům Prostor Prostějov, Ajdony a Pro Prostějov. Bez stovek hodin jejich práce a námitek, by dnešní ústupek nepřišel. Je to důkaz, že občanská společnost má svůj význam a dění na prostějovské radnici je nutné pečlivě sledovat a hlídat," sdělila do mikrofonu Hana Naiclerová, poslankyně Parlamentu ČR.

V případě schválení by hrozil i soudní spor.

"Těch nezákonností bylo v návrhu až příliš. V. změna ÚP neměla nic společného s kvalitním postupem a přípravou. Celá komunikace s veřejností byla nedostatečně transparentní a procesně podivná. Ani následný přezkum nebo dejme tomu řízení, které by mělo všechny tyhle nezákonnosti a nepřesnosti napravovat, by nemohlo být efektivní," sdělila k tématu další z nespokojených občanek právnička Alena Hálková, která dodala: "Vnímám to tak, že jsme přispěli k tomu, aby se včas zabránilo nějakým pozdějším právním sporům. Věřím, že upravená verze další změny ÚP už bude v pořádku. Byla bych ráda, kdybych se mohla za dvacet let podívat svým dětem do očí."

Plán dozná zásadní změnu.

"V příštích týdnech nechá město změnu územního plánu patřičně upravit a vyjmout z ní celou navrženou změnu v blízkosti biokoridoru Hloučela v lokalitě nedaleko Nemocnice (Trávníky). To umožní, aby další opatření mohla být schválena a územní plán se v jiných částech města skutečně modifikoval," uzavírá celé téma primátor František Jura.