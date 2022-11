Úsporný vánoční program v Prostějově: drahé hvězdy nahradí vláček nebo flašinet

Dalším členem rady za jeho uskupení měl být Jiří Hepnar, jenž dvanáct let působil v zastupitelstvu a v posledních dvou volebních obdobích byl i radním.

"Ještě dva dny před ustavujícím zastupitelstvem jsme si s lídry obou stran potvrdili, že dohoda platí. V den jeho konání, ve středu 19. října, si ale post radního za naše uskupení začala nárokovat až třetí strana," přiblížil přincip sporu Vlastimil Michlíček.

Občané Nezamyslicím a Společně pro Nezamyslice, formace, které v podzimních volbách skončily jako druhé a třetí, nakonec společnými silimi docílili toho, že Jiří Hepnar nebyl do rady zvolen.

Hepnar ve volbách dostal třetí největší počet hlasů, ale podle svých slov kvůli osobní averzi raději rezignoval na post zastupitele. Po jeho odstoupení nastoupila na jeho místo Adela Nováková ze stejné politické formaace, tedy Za rozvoj městyse Nezamyslice.

"Rozhodl jsem se rezignovat kvůli tomu, abych nedělal zlou krev. Opravdu nejsem schopen pracovat s lidmi, kteří mají vůči mé osobě tak silnou averzi. Člověka zamrzí, že mu dokážou lidé, se kterými se prakticky denně stýká, vrazit jen kvůli politické moci kudlu do zad. Myslím si, že každý rozumný člověk by situaci vyhodnotil stejně," vyjádřil se Jiří Hepnar s tím, že vnímá i to, že zklamal důvěru voličů.

Smíšené pocity neskrývá ani nová místostarostka ze Společně pro Nezamyslice.

"Z celé té situace nemám dobrý pocit. Rezignace Jiřího Hepnara mě velice mrzí, víc k tomu neřeknu," vyjádřila se. Představitele uskupení Občané Nezamyslicím se Deníku nepodařilo kontaktovat.

Komunální volby v Nezamyslicích vyhrálo uskupení Za rozvoj městyse Nezamyslice s 39,13 procenty hlasů a šesti mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. Druzí skončili Občané Nezamyslicím (32,34% a 5 mandátů), třetí Společně pro Nezamyslice 27,45% a 4 mandáty.

Starostou byl zvolen Vlastimil Michlíček (Za rozvoj městyse Nezamyslice), místostarostkou Dagmar Pavlíková (Společně pro Nezamyslice). Zbývajícími členy rady jsou Petr Matušinec (Za rozvoj městyse Nezamyslice), Kamil Málek a Drahomír Crhan (oba Občané Nezamyslicím).