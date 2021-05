Skupinově ne, pouze individuálně. Zámecké interiéry přístupné jako jedny z prvních v republice.

"Jedinou možností jak otevřít zámek pro veřejnost, bylo prohlášení zámku památkou. Tím, že je zámek památkou, může být návštěvník na každých patnáct metrů, rodina společně. Nesmíme ale prohlídky dělat organizovaně," informoval Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, s tím, že v každém sálu bude stát průvodce a také informační tabule.

"Funguje to tak například ve francouzských zámcích. Návštěvníci se dozví, co kde je a průvodci, by měli dohlížet na to, aby se lidé nehromadili v jedné místnosti," doplnil Holásek.

Obraz s rukopisem slavného malíře

"Letošní novinkou je například obraz, o kterém jsme vůbec netušili, že existuje. Našli jsme jej na Aukru s odkazem, že by měl pocházet z Čech pod Kosířem. Díky archivním dokumentům jsme zjistili, že tomu tak skutečně je. Obraz je nazvaný Pes ležící na hrobu svého pána," popisuje zámecký kastelán Martin Váňa a pokračuje: "Autorem je pravděpodobně August Alexander Silva Tarouca, hrabě vlastnící zámek v polovině 19. století. Mimo jiné byl také mecenášem a hostitelem Josefa Mánesa. Na zadní straně obrazu je z dob komunismu cedulka, která uvádí, že samotného psal namaloval Josef Mánes. To nemůžeme potvrdit, ale ani vyvrátit."

Repliky šperků až ze severu Čech

"Po loňském úspěchu se svatebními šaty hraběnky Gizely Silva Tarouca, jsme se rozhodli, aby k šatům přibyly i šperky. Jedná se o nádhernou brož a náhrdelník s náušnicemi. Vyrobila je pro nás Preciosa Jablonec," prozrazuje kastelán.

Kulturní léto se spoustou akcí

"Prvním větším koncertem bude vystoupení skupiny Jelen v sobotu 7. července. Dále koncem srpna divadelní představení Shirley Valentine v hlavní roli se Simonou Stašovou a v září zpěváka skupiny Kabát Josefa Vojtka se smyčcovým triem Inflagranti," nastínil zajímavý program Holásek, který dodal: "Předpokládáme, že bude ale i spousta dalších akcí, jako Josefkol, módní přehlídky nebo divadelní představení. Hlavně se nesmí vrátit pandemie jako loni, kdy nakonec zbyly z celého programu pouze dvě akce."

Zámecké interiéry nabídnou návštěvníkům mimo výše zmíněné novinky i Filmovou expozici Jana a Zdeňka Svěrákových nebo výstava Chrti v nouzi, která je zaměřena na adopci chrtů z britských ostrovů.

Další novinkou je akce v rámci obnovy parkového mobiliáře – Kup si svou lavičku do zámeckého parku. Otevřeno bude v květnu a červnu denně mimo pondělky od 9 do 17 hodin.