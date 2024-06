Rytířský sál, lovecký salonek nebo komnata ve francouzském stylu. Zámek Ptení na Prostějovsku se doslova mění před očima. Ještě v loňském roce zdevastovaná ruina nabízí nevšední prohlídkovou trasu.

Zámek Ptení, nové komnaty, jaro 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Snažíme se ze všech sil a co je v našich možnostech. Máme rytířský sál, lovecký salonek, svatební ložnici ve stylu Ludvíka Filipa a poskládali jsme i kuchyň," říká majitel zámku Horset.

Sbírání starožitností se vyplácí

"Já měl vždycky slabost pro historii a sbírám všechno, co se mi líbí. Teď, když mám zámek, najde spousta věcí využití," směje se zámecký pán.

Prohlídky jsou zdarma

"Nejsem tu každý víkend, ale když pobývám na zámku, jsou veřejnosti brány otevřené. Navštěvují nás i mateřské školy a dětem se zámek moc líbí," dodává známý zpěvák kapely Barbar Punk.

Děsivé podzemí a festival Samhain na zámku ve Ptení nadchly. Podívejte se

Podle jeho slov, se zámek postupně přetváří do podoby, kdy bude mít pravidelnou otevírací dobu. "Snažím se vše dotáhnout do fáze, kdy tu budou klasické sezonní otvíračky jako na jiných hradech a zámcích. Zatím lze zámek navštívit v době, kdy tu pořádáme nějaké akce nebo brigády. Stačí sledovat náš facebook," usmívá se vlastník historické památky.

Poklady zatím starodávné zdi nevydaly

"Při renovačních pracích sem tam něco najdeme. Zatím se ale jedná spíše o různé mince, medailony nebo nějaké formičky. Já pořád věřím a jsem přesvědčen o tom, že ten pravý poklad ještě najdeme," směje se Horset.

Na řadě je průzkum studny. "Právě ve studně očekávám ty nejcennější nálezy. Musím ale připravit projekt na její vyčištění a renovaci. Mou představou je, že by se z ní měla stát taková ta středověká studna s rumpálem. Všechny kameny, které na zámku najdeme dáváme na jedno místo a bude z nich právě ta studna," prozradil další plány akční muž.

Peníze raději nepočítá

"Abych pravdu řekl, tak vůbec nemám přehled, kolik už jsem do zámku investoval. Spíše se divím, kde na to pořád beru. Pořád se něco nakupuje a investuje, ale opravdu netuším, kde na to vydělávám," uzavírá Horset.

Nejbližší akcí na Zámku Ptení je víkendový Nejlepší Punkový Festival. Jak již název napovídá, od pátku do soboty vystoupí dvanáct kapel různých hudebních žánrů. Připravena bude i zábava pro děti. Vstupné je dobrovolné a bude použito na obnovu zámku.