Supermoderní prostory i pro uklízečky. "Mohu li říci, tak jsem přímo nadšená. Škola je opravená se vším všudy a zázemí pro žáky i pro pedagogy a všechny zaměstnance je takové, o jakém se na jiných školách ani nesní," neskrývala spokojenost Hana Matušková, ředitelka školy, s tím, že u projektu byla prakticky od začátku.

VIDEO: Slavnostní otevření zrekonstruované školy v Němčicích

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

"O rekonstrukci se začalo vážně uvažovat v roce 2003. Já jsem nastoupila do funkce o tři roky později. S modernizací školy začala tehdejší starostka Ivana Dvořáková, se kterou jsem byla neustále v kontaktu. Obě jsme bojovnice a věřily jsme, že dokážeme rekonstrukci prosadit."

Patnáct let stavebního ruchu a starostí skončilo. Rok navíc přidal covid.

"Naše škola během posledních patnácti let prošla rekonstrukcí v několika etapách. Před započetím realizace akce jsme se museli zaměřit nejen na rekonstrukci, ale i na to, jak bude probíhat výuka a kam umístit a zajistit kvalitní výuku pro téměř čytři stovky dětí," ohlíží se s viditelnou úlevou němčický starosta Jan Vrána, který byl u projektu od úplného začátku, tehdy jako místostarosta.

Školáci z němčické školy se tak celý školní rok 2019-2020 rok vzdělávali v nedalekých Dobromilicích, ale také v domácnostech.

"Musím poděkovat obci Dobromilice, za prostory poskytnuté pro výuku a také rodinám Procházkovým, které umožnily výuku téměř v domácím prostředí pro naše prvňáčky," doplnil Vrána. Do Dobromilic dojížděli denně žáci druhého stupně. "Žáci byli v průběhu tohoto školního roku rozmístěni do několika míst. První stupeň pracoval nejen v budovách města, ale i v soukromých prostorách rodin Procházkových. Společně s Procházkovými patří velký dík i manželům Dvořáčkovým, kteří nám denně zajišťovali dopravu žáků do Dobromilic," komentovala místostarostka Jana Oulehlová.

Modernizace se dotkla kompletně celé školy.

"Bylo vytvořeno nebo zmodernizováno celkem třicet odborných pracovišť, dvanáct odborných učeben včetně multifunkčního sálu. Došlo také k úpravám na školní zahradě, kde vznikla nová venkovní odborná učebna pro enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dále bylo vytvořeno nebo zmodernizováno sedm odborných pracovišť, sedm kabinetů a čtyř skladů," popsal Jan Vrána a dodal: "Celá rekonstrukce byla značně finančně náročná a je největší investiční akcí města v novodobé historii. Celkové náklady činily téměř 143 milionů korun."

Dalších více než sto milionů investovalo město do dalších staveb v areálu školy v předchozích etapách rekonstrukce.

REKONSTRUKCE ZŠ NĚMČICE NAD HANOU V DATECH:

2006 – nový stravovací pavilon včetně přestávkové plochy

2007 – sanace vlhkého zdiva, areálová kanalizace a drenáže

2008 – snížení energetické náročnosti školy - výměna oken, dveří a zateplení celé budovy

2010 – dokončení projektu Moderní škola pro děti z ROP Střední Morava, kdy byl vybudován výtah a vybavení odborných učeben

2013 – Sportovní hala Suprovka

2016 - oprava fasády severní části ZŠ

2019 – stavba Víceúčelového sportovního hřiště

2020 – rekonstrukce hlavní školní budovy