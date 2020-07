Zákazové značky mají logiku, ale jejich usazení neproběhlo podle předpisů.

"Dozvěděla jsem se to od lidí, kteří mi volali, kdo je tam dal. Nám na obecní úřad nic nepřišlo a ani s námi nikdo nejednal," informovala Deník plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která dodala: "Začala jsem tedy obvolávat, ale nikomu jsem se v pátek odpoledne už nedovolala. Jediný, kdo byl k zastižení byl pan Nakládal z prostějovského odboru dopravy. Tímto mu moc děkuji za vysvětlení a pomoc. Bohužel o tom, kdo je usadil nic nevěděl."

Tuto informaci nám potvrdil i sám dopravní šéf.

"Značky zákaz zastavení byly v Ohrozimské ulici v Plumlově usazeny bez našeho vědomí. Nebyly tedy splněny určité podmínky, které upravuje zákon 361 z roku 2000. Usazení dopravních značek musí být předem schváleno," říká Miroslav Nakládal, vedoucí prostějovského odboru dopravy, který ovšem dodává: "V praxi to znamená, že někdo musí podat návrh v součinnosti s policií a my ho schválíme. Je ale fakt, že konkrétně v Ohrozimské ulici vozidla podélně stát nesmějí. To je povoleno pouze na vozovkách o šířce minimálně šest metrů."

Policie kontaktována nebyla, ale značky bude respektovat.

"Umístění dopravních značek zákaz stání v Ohrozimské ulici v Plumlově s Policí ČR nikdo nekonzultoval. Pokud tam ale značky jsou, policista musí řidiče, který je nerespektuje postihnout," informoval v pondělí Deník policejní mluvčí František Kořínek.

Diskutované značky usadila vrahovická firma Dalsiko.

"Značky jsme tam umístili my. Stalo se tak na přání Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK). Na inkriminované silnici se stát nesmí a správce komunikace si to přál zdůraznit," vysvětloval Radek Bednář z firma Dalsiko.

Oficiální povolení vyřídíme dodatečně

Správce komunikace vysvětluje.

"Řidiči v Ohrozimské ulici dlouhodobě nedodržují dopravní předpisy. My jsme to konzultovali s policií a z důvodu, že tudy vede objízdná trasa pro autobusovou dopravu, jsme chtěli zákaz stání zdůraznit," říká Radomír Zapletal, vedoucí technicko správního úseku SSOK, jenž dodává: "Oficiální povolení vyřídíme dodatečně. Lidé musí pochopit, že se jedná o jejich bezpečnost. Silnice nemá požadovanou šířku šesti metrů, tím pádem se tam dva autobusy nevyhnou. Hrozí, že podélně stojící vozidla budou poškozena."

Starostce se jednání typu o nás bez nás nelíbí.

"My tady učíme sousedy, že když budou mezi sebou na hranicích pozemků něco stavět, že se mají domluvit. Nám nikdo nic neřekne, a to je podle mě špatně. Kdybychom věděli, že se něco takového chystá, minimálně jsme mohli s těmi lidmi co tam bydlí mluvit a vysvětlit jim to," komentuje Gabriela Jančíková a dodává: "Já chápu všechny strany, uvědomuji si, že ta silnice je úzká a parkovat by se tam nemělo."

Náhradou bude parkoviště

Faktem je, že už tam zákazové značky zůstanou. Obec ale občanům vyšla vstříc.

"V Ohrozimské ulici jsme pronajali volný pozemek, který bude lidem k dispozici jako veřejné parkoviště," uzavírá Gabriela Jančíková.

Zvýšený provoz v Ohrozimské ulici bude trvat minimálně do podzimu. Právě v posledním srpnovém dnu, by měla skončit rekonstrukce mostu v Mostkovicích, kvůli které je vedena objízdná trasa pro vozidla nad tři a půl tuny směrem na Ohrozim.