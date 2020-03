Zakázané návštěvy a rušení akcí, koronavirus straší dál. Na úřad raději volejte

Úsilí maximálně snížit riziko nákazy novým typem koronaviru dopadá také do každodenního života lidí, kteří necestovali do oblastí, odkud se vysoce infekční nákaza šíří do České republiky, a případně ani nevytáhli paty z domu. Jsou bez možnosti vidět své blízké, protože žijí v domovech pro seniory.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kopecká