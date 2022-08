Nápad sedmnáctiletého mladíka

"Výstava nabízí pohled na výpěstky všech našich členů ze Smržic a blízkého okolí. Vzhledem k tomu, že letos slavíme šedesáté výročí založení, uspořádali jsme výstavu v trochu větším stylu než obvykle," uvedla k víkendové výstavě Alena Kristková, předsedkyně smržických zahrádkářů, s tím, že celé aranžmá vymyslel jejich mladičký člen. "Všechno, co vidíte, květiny a jejich umístění i s další výzdobou, připravil Matěj Tesárek, náš teprve sedmnáctiletý člen a vítěz republikové floristické soutěže," dodala předsedkyně.

Citlivé rozmístění živých květin i připomínky historie se návštěvníkům líbily. "Je to zde opravdu hezké. My jsme na naše zahrádkáře hrdí, dělají naší obci dobré jméno," smála se jedna z návštěvnic. Její slova potvrzovaly i četné pochvalné zápisy v kronice.

Vítěze celostátní floristické soutěže si dámy hýčkají. "Mates je náš člen. Požádali jsme ho, jestli by nám nechtěl pomoci a on celé aranžmá vymyslel. My jsme mu dodali většinu materiálu z vlastních zahrádek, ale něco málo si zajistil sám. Jsme na něj hrozně hrdí a jsme rádi, že se nám podařilo ho přesvědčit, aby vstoupil do našeho spolku," chválila autora Jaroslava Smičková, tajemnice smržické organizace.

Zahrádkářská výstava bude návštěvníkům k dispozici ve Smržicích i v neděli 28. srpna od 14 do 17 hodin.