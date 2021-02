Starostuje od doby, kdy získala Stínava samostatnost. Pavel Bokůvka stojí v čele malé vesničky pětadvacet let. Naprosto přesně tak zná prakticky každý kámen v obci a stejně tak zná i všechny obyvatele.

Starostou Stínavy je už 25 let Pavel Bokůvka. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Když se řekne Stínava, co se vám vybaví?

Srdcová záležitost! Vždycky si vzpomenu na to, jak Stínava vypadala, když jsem sem přišel po komunistické éře a jak je to tady teď. Stínava je pěkná, máme tady klid. Nejezdí nám tu auta, autobus staví na hlavní silnici. V blízkém okolí je krásná příroda.