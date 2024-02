Ředitelky nejúspěšnější školy se Deník zeptal, co za úspěchem jejich žáků stojí.

Základem je důslednost a příprava

Masarykovu jubilejní ZŠ

v západní části Prostějovska navštěvuje celkem 78 dětí.

Na druhém stupni je to 46 žáků, první stupeň jich má 32.

"Na naší škole se jedná o dlouhodobý proces. Je to výsledek poctivé práce naší paní učitelky českého jazyka a pana učitele matematiky. Dětem se věnujeme důsledně od první až do deváté třídy," prozradila recept dlouholetá ředitelka školy v Horním Štěpánově Pavla Popková s tím, že oba zmínění učitelé působí ve školství dvacet let. Ona sama vede úspěšnou školu od roku 2002.

"Je pro nás výhoda, že jsme menší škola a všichni se známe. Chodí k nám pouze děti z Horního Štěpánova a místních částí Pohory a Nové Sady. Děti, které jsme učili a studují na středních školách, se k nám vrací a tím motivují své následníky," říká ředitelka.

Výhodou je také osobní kontakt s rodiči

"Žijeme na vesnici, známe se a máme na sebe telefony. V případě, že je nějaký problém, neleníme a spojíme se s rodiči," uzavírá Pavla Popková a zmiňuje i v tomto ohledu potřebu důslednosti.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Prostějov při přijímačkách žáků na střední školu z českého jazyka: Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Horní Štěpánov 67,29 %

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově 62,58 %

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice 60,98 %

ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané 58,53 %

ZŠ a MŠ Ptení 45,04 % 57,70 %

