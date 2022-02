"Průjezdná bude směrem od Petrského náměstí k Brněnské ulici v jednom směru. V průběhu první etapy bude provedeno vložkování kanalizace a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu, která je nezbytná vzhledem ke stáři a technickému stavu," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že práce první etapy budou zahájeny v pondělí 14. března a výše popsaná jednosměrná uzavírka bude trvat až do 30. června letošního roku.

Celková uzavírka začne o prázdninách.

"Od 1. července započne úplná uzávěra a kompletní stavební rekonstrukce Wolkerovy ulice ve stejném rozsahu jako Vrahovická ulice a bude trvat do první poloviny října," uvedl náměstek Rozehnal a doplňuje: "Souběžná obslužná komunikace na severní straně Wolkerovy ulice zůstane otevřena pro příjezd do ulice Sušilova, Sádky, Na spojce a Komenského. Slepé budou ulice Tylova a Lidická."

Dvě hlavní prostějovské tepny obsadily bagry, cesta přes centrum i půl hodiny

Práce i ve Vrahovické

Současně se opravují dvě hlavní komunikace.

"Nevím kdo to plánuje, ale není to ideální stav. Zavřená je polovina Vrahovické, teď k tomu přibyde i Wolkerova. Dostat se z Tylovky třeba na na Shellku nebo k Lidlu nebude autem žádná zábava," komentuje aktuální stav například Hana Slezáková pocházející z Tylovy ulice.

Vrahovická se od pondělka opět zavírá, až do prázdnin. Kudy objížďkou?

Peníze se musí využít.

"Opravy dopravní infastruktury jsou finančně velmi náročné a možnost čerpání dotací eliminuje dopady do rozpočtů obcí či krajů. Na druhé straně jsou dotace časově omezené a to je hlavní důvod, proč se v Prostějově potkalo více akcí souběžně, bohužel za cenu dopravních omezení. Při stávající ekonomické situaci v Česku i Evropě by odmítnutí takovýchto výrazných dotací znamenalo jejich trvalé odložení," vysvětluje závěrem Jiří Rozehnal s tím, že komunikace ve Wolkerově ulici je ve vlastnictví kraje a rekonstrukce je financována ze stejné dotace jako ulice Vrahovická.

Vrahovická, Vápenice, Wolkerova. Prostějovské tepny dostanou nový asfalt

Uzavírka vydaná Odborem dopravy Magistrátu města Prostějova:

Částečná uzavírka:

Od 14. 3. 2022 do 30.6.20222 bude probíhat částečná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova a to směr od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská).

Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd).

Budou probíhat práce na inženýrských sítích (vodovod, plynovod, kanalizace).

Kanalizace: BMH spol. s.r.o., Vodovod: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Plyn: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.,

Úplná uzavírka:

Od 1. 7. 2022 do 16. 10. 2022 bude probíhat úplná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v obou směrech. Ul. Lidická bude průjezdná, ul. Tylova bude slepá (vjezd od ul. Studentská). Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd). Budou probíhat práce na rekonstrukci silnice II/150.