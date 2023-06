Plnili sály a venkovní areály v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Legendární kapelu Keks Prostějov, není třeba představovat. V sobotu 17. června chystají vyzrálí muzikanti ojedinělou vzpomínkovou akci ´To se nevrátí´, která se uskuteční U Rockyho.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Unikátní a ojedinělá akce je vzpomínkou na bývalé členy. "Tento koncert se koná na základě aktuálního letopočtu 2023. Unikum spočívá v tom, že letos by se dožil náš bývalý člen Mirek Čech sedmdesáti let. Současně uplynulo deset let od trvalého odchodu našeho bývalého kapelníka a muzikanta Milana Vaňka," vysvětluje současný kapelník Roman ´Pytlík´ Doležel.

Na podiu se vystřídají čtyři generace. "V kapele nás napadlo, že mezi našimi rodinnými příslušníky a kamarády, je spousta muzikantů a zpěváků a že oni by mohli ty naše písničky zahrát. Je strašná výhoda, že máme spoustu dětí a vnuků, kteří mají k hudbě blízko," usmívá se Doležel a říká, že sám hrál se čtyřmi generacemi Vaňků.

Zdroj: Skupina Keks PVV reálu to bude vypadat tak, že se všichni pozvaní hosté předvedou na podiu, za doprovodu Keksů. "My i když oficiálně už neexistujeme, tak pořád nepravidelně hráváme. Takže tentokrát to nebude jen o nás, ale ty naše písničky uslyší lidé i od jiných zpěváků a muzikantů," říká Pytlík.

Perlou bude vystoupení bedňáků. "Ti kluci s námi jezdili několik desetiletí a nikdy je nikdo na podiu neviděl. Vytvořili jsme sbor bedňáků, kteří pod vedením Luboše Všetičky v sobotu také vystoupí," poodkrývá scénář známý prostějovský muzikant.

Zazní Šampion i perly



Originalita sobotního koncertu spočívá v tom, že lidé uslyší notoricky známé písně, ale v trochu jiném provedení. "Vystoupí naši přátelé, děti, vnuci a celé rodiny. Zazní všechny hity s českými texty, které lidi dobře znají," dodává Pytlík.

Kapela, která vznikla v polovině sedmdesátých let už oplakala několik členů. Nástroje už nikdy do rukou nevezmou původní členové Mirek Čech, Milan Vaněk, Pepa Šplíchal a Mirek Řehák.

"Všichni jsou v muzikantském nebi. Proto se ta akce jmenuje Taneční večer se skupinou Keks Prostějov s podtitulem ´To se nevrátí´", uzavírá s odkazem na nejznámější hit Tomáše Somra hlavní organizátor Roman Pytlík Doležel.

Jedná se o první a poslední ročník

"Vůbec neuvažujeme o založení nějaké tradice. Tu už má festival Memory of, na kterém vždycky strašně rádi hrajeme. My jsme se rozhodli pouze u příležitosti nedožitých sedmdesátin Mirka Vaňka," dodává kapelník Keks Prostějov.



To se nevrátí

KDY: sobota 17. června, od 19 hodin

KDE: U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: 120 předprodej, 150 na místě

PROČ PŘIJÍT: Legendární prostějovská kapela Keks zahraje k tanci i poslechu. Fanoušci se mohou těšit na známé hity a setkání s původními členy i dalšími, kteří s kapelou prožili několik desetiletí. Účast přislíbila například dcera Mirka Vaňka i s manželem Oli Vidmuchem a dcerkou Terezkou. Zazpívá i Pavel Kožnárek, bratr Mirka Čecha a spousta dalších rodinných příslušníků spjatých s Keksy.