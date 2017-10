Vzpěračky se opět svlékly pro kalendář plný ženské krásy. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Krása, ale také síla. V novém kalendáři, který je k dostání v České republice je obojí. Důvod je snadný: jsou v něm totiž fotografie vzpěraček v přírodě. "Chci hlavně ukázat, že vzpěračky jsou krásné ženy, na nichž navíc není nic chlapského," říká o kalendáři jedna z fotografovaných žen a zároveň jedna z autorek Julie Švecová z Náměště na Hané.

Julie, váš kalendář není prvním takovým počinem. Jsou zde vyobrazené stejné slečny, jako v minulém roce?



Jsou tam i jiné, je to zhruba půl napůl. Stále se ale jedná o nejlepší vzpěračky v Česku, reprezentantky. Ta nejlepší zde ale chybí. Je v pátém měsíci těhotenství a na focení se necítila.



Bylo třeba některé aktérky přesvědčovat aby ke zvěčnění v kalendáři svolily?



Ano. Některé to přímo odmítly, nechtěly se fotit ve spodním prádle. Problematické bylo i domlouvání, často jsme vše museli řešit týden dopředu. Stalo se tak, že jsem měla mít nafocených pět holek na zimu, zbyly však jen dvě.



Byly kolem focení nějaké další obtíže?



Fotograf byl skvělý, věděla jsem, do čeho jdu – už jsem s ním měla zkušenost. Věděla jsem, že dobře fotí, navíc mě oslovil i svým přístupem k lidem.

Zimu fotili nedaleko Konice

Kde všude byly snímky pořízené? Mlýn v Lešanech ani Podhradský rybník v Plumlově nyní v kalendáři chybí.



Jaro jsme fotili na Petříně, stejně tak i podzim. Léto na lomu u Tlumačova. Zimu pak u Vilémova nedaleko Konice. Lešany tentokrát bohužel nejsou. Ale už pomalu přemýšlíme, kde fotit příště. Sháníme tentokrát hlavně pěkné interiéry. Každopádně letošní fotograf bydlí v Praze, rodiče má ale ve Frýdku-Místku, nedělalo mu tedy problém fotit na Moravě.



Proč jste se vlastně rozhodla jít do focení kalendáře?



Chci ukázat, že vzpěračky jsou hezké holky, že na nich není nich chlapského. Tedy aspoň doufám.



Jaké máte plány s výtěžkem z prodeje kalendářů?



Počítala jsem to tak, aby z toho nebyl zisk. Svaz vzpírání si odebral sto kusů, také moje máma si odebrala, část také hodlám dát na reklamní účely.

Nechybí vánoční fotka

S jakými komickými či nečekanými situacemi jste se museli při focení potýkat?



Na Petříně nám pršelo, pak jsme v Praze taky hledali zdlouhavě údolí se zbytky sněhu. I listí zničehonic začalo rychle padat, museli jsme tak rychle fotit. V kalendáři je pak jedna vánoční fotka, ta je nafocená u mě doma.



Je nějaká fotka, která se vám z kalendáře líbí nevíce?



Ano, jedna ze zimních. Původně měla modelka vcházet ze sněhu do vody, ta ale zamrzla. Nakonec se jí ale více líbil snímek, kdy sedí jen v kalhotkách na břehu. Posazená je přitom na kožešinách přinesených z půdy. Smrděly, to jí ale v té zimě ani nepřišlo.

