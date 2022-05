Prostějov obdržel od státu i vysokou kompenzaci nákladů v době výše zmíněné pandemie covidu.

Výraznou položku tvoří úspěšné dotační žádosti a kladně se promítl i fakt, že město nepotřebuje půjčky.

"Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu a finančních rezerv," tvrdí primátor František Jura, který je zodpovědný za městský rozpočet.

Konečný účet vnímá pozitivně i opozice.

"Za úspěch považuji, že město hospodaří v tuto chvíli bez dluhů. V době rostoucích cen energií a dopadů inflace je ovšem potřeba každou investici doslova dvakrát zvážit a ptát se, zda z ní má skutečně prospěch většina občanů," komentuje hospodaření opoziční zastupitel a člen Finančního výboru města Michal Drozd.

"Právě v plánování investic vidím momentálně prostor pro zlepšení. Dokázal bych si dokonce představit situaci, že pro investice financované výhradně z městského rozpočtu vznikne plán, který na dva až čtyři roky přesně stanoví, co se kde a kdy bude realizovat. Seznam požadavků k tomu přímo vybízí, neboť čítá něco přes tři sta položek," pokračuje Michal Drozd.

Štědré dotace

Kladné saldo příjmů a výdajů rozpočtu Prostějova činí za uplynulý rok 19,25 milionu korun. Celkové příjmy města dosáhly výše 1 132,34 milionu korun a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 150,49 milionu korun, tedy o více než patnáct procent.

"Rád zmíním, že se nám v roce 2021 podařilo získat dotace ve výši 146,83 milionu korun. Rozpočet přijatých dotací byl plněn na 89,56 procent," doplňuje primátor.

Celkové výdaje města dosáhly ve skutečnosti výše 1 113,09 milionu korun a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu 117,50 milionu korun. Provozní přebytek na účtu města činí 256 328 114 korun.

Významné investice

Ušetřené peníze se budou hodit. Město čekají v nejbližší době velké investice. Počítá se se stavbou veřejností požadovaného plaveckého bazénu a rekonstrukce čeká i KaSCentraúm.

"Vedle těchto zásadních investic je třeba zmínit i nákup energií. Všichni víme, že ceny elektřiny a plynu vzrostly několikanásobně a je možné, že je budeme muset nakupovat i za tržní ceny," uzavírá František Jura.

Podobný názor sdílí i opoziční finanční expert.

"Jakákoliv nově zvolená reprezentace města bude muset řešit tlak na růst provozních výdajů a do toho odstranit dluh nerealizované opravy KaSCentra, do budoucna též potřebu nového krytého bazénu, stavební úpravy tržnice a přilehlých lokalit a mnohé další velké investice. Je důležité vidět obě strany mince, nejenom jak velké máme rezervy v městské pokladně, ale také za co a jak je plánujeme utratit," říká závěrem Michal Drozd.