Vítězné hnutí ANO, které má v Olomouckém kraji druhý nejlepší výsledek po Moravskoslezském kraji, se v sobotu večer setkalo s ODS a na nedělní odpoledne pozvalo k jednacímu stolu zástupce Pirátů se Starosty. Podle současného hejtmana a lídra ANO, které posílilo na 18 zastupitelů, bylo pro hnutí ANO jednání s koalicí se ziskem 13 křesel klíčové.

„Koalice Pirátů s Starostů nám řekla své představy, jak to vidí oni. My pro ně nejsme první volba v této chvíli. Mají představu bez nás, ale dokud nic není hotovo, stále je prostor pro jednání,“ sdělil Deníku Ladislav Okleštěk.

„Samozřejmě situace se vyvíjí a vnímají stejně jako já, že na jedné straně jsou Piráti a Starostové a čtyřblok Spojenci a na druhé straně jsou ANO a ODS, kteří doposud spolupracují,“ uvedl Okleštěk.

Matematicky je na obou stranách shodně 25 mandátů.

„Je to o diskusi, o přesvědčení sebe sama navzájem s programovými průniky a o chuti do spolupráce. Pro mě je to ještě o personáliích, zda jsou v tom kterém subjektu lidé, s nimiž se dá spolupracovat v nějaké odborné oblasti,“ dodal současný hejtman.





Suchánek: Více myslíme na ODS

Piráti a Starostové zamýšlí možnou vládní spolupráci se Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc) a hledají třetího partnera. S ODS, která posílila na 7 mandátů, by měli v 55 členném zastupitelstvu 32 křesel.

„Hnutí ANO pro nás prvotní volbou není. Přece jen více myslíme na ODS ,“ potvrdil po jednání s vítězem voleb lídr kandidátky Piráti a Starostové Josef Suchánek.

„Shodli jsme se, že vzájemně si dveře nezavíráme, protože musíme počkat, jak dále dopadnou naše nebo jejich vyjednávání,“ dodal k nedělní schůzce s ANO.

ODS: S SPD jsme nejednali

Piráti a Starostové se s ODS sešli a jednali o spolupráci. Nyní čekají na vyjádření občanských demokratů. Ti už mluvili také se Spojenci. O postupu bude ODS jednat na Regionální radě, krajském orgánu strany. Svolána by měla být zřejmě na úterý.

ODS v prvním kole povolebních schůzek nejednala s hnutí SPD, s nímž by mohla vzniknout trojkoalice ANO, ODS a SPD. Lídr kandidátky ODS a současný náměstek hejtmana Dalibor Horák Deníku sdělil, že na pořadu dne není koalice, v níž by otevřeně figurovalo hnutí SPD, které má v novém zastupitelstvu pět křesel.

„Nejednáme o tom,“ uvedl i na otázku, zda by hnutí SPD případně mohlo podporovat menšinovou vládu ANO a ODS z opozičních lavic.