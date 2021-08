Alfréd Stawaritsch založil Umělecké kovářství Stawaritsch v létě roku 1992.

"Tatínek skončil oficiálně v pětasedmdesáti letech. My jsme s bráchou dílnu převzali," říká Ivo Stawaritsch a pokračuje: "V začátcích jsme se zabývali zámečnickou výrobou, pomalu jsme se postupem času dostávali i ke kovářským zakázkám. Snažili jsme se o poctivou práci, získali jsme si důvěru zákazníků a mohli jsme začít naplno věnovat kovařině."

Vyhrávají po světě ceny, ale babičkám nabrousí srp nebo kosu.

"Naší hlavní činností je zakázková výroba. Jedná se o ploty, brány, zábradlí či plastiky. Máme toho opravdu hodně, pořád je co dělat, ale když k nám do dílny někdo přijde, že by potřeboval vyklepat kosu nebo naostřit sekeru, neodmítneme ho," komentuje Ivo Stawaritsch.

Patří ke Kostelci a jejich díla jsou vidět po celém městě.

"Máme zde dílnu a ke Kostelci máme silný vztah. Žádnou zakázku neodmítneme, je v tom i kus určitého patriotismu," dodává druhý z bratrů Milan. Samotní občané města vidí práci ´svých´ kovářských mistrů prakticky denně.

"Zrekonstruovali jsme hřbitovní bránu, vstupní bránu do kostela a před radnicí stojí naše plastika. Jedná se o památník připomínající oběti druhé světové války," informuje Ivo s tím, že tři a půltunovou plastiku instalovali před místní radnici loni v květnu.

"Měla to být velká sláva, bohužel se nakonec vše odehrálo komorně, protože do toho přišel covid." Plastika měřící téměř pět metrů, je doposud největší zakázkou v historii firmy.

Kovařina oba bratry stále baví.

"Můžeme při práci realizovat vlastní nápady, kovařina je současně prací i velkým koníčkem. Navíc je práce se železem hodně různorodá, pokaždé děláme něco jiného. Navíc si jako každý kovář vyrábíme nářadí, které potřebujeme sami. Na každou zakázku jsou potřeba jiné kleště nebo průbojníky," vysvětlují oba bratři a závěrem dodávají: "Kovařina je krásné řemeslo, které má budoucnost."