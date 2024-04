Dům služeb, ve kterém do roku 2021 sídlila vyhlášená pralinkárna, mizí doslova před očima. „Jde to velmi rychle. Příprava začala minulý týden, v pátek zahájili samotnou demolici. Myslím, že v úterý bude budova pryč,“ odhadla v pondělí 8. dubna starosta Velkých Losin Jana Fialová.

Všechny práce by měly být hotové do konce dubna

Dům služeb byl stavěn v akci Z, dokončen byl začátkem 90. let 20. století. Jeho účelem bylo zastřešit služby pro obyvatele a návštěvníky tehdy střediskové obce. Sídlila zde masna, jídelna, spořitelna, čajovna, zlatnictví a další menší prodejny. Provozovny se v domě střídaly, donedávna zde sídlila soukromá základní umělecká škola nebo pralinkárna. Jako poslední se před demolicí z budovy vystěhoval opravář boilerů a praček.

„Objekt nebyl starý, ale jeho koncepční řešení nebylo pro zvažované varianty využití ideální,“ konstatovala starostka Fialová.

Osud Domu služeb Velkolosinští řeší už řadu let

Dva ze tří nezávislých posudků doporučily budovu zbourat. V roce 2018 zdejší zastupitelé pracovali se čtyřmi variantami: s rekonstrukcí a zateplením stávajícího objektu nebo se stavbou nového, v každé variantě s přístavbou kulturního sálu nebo bez. Při prezidentských volbách v roce 2018 se k záležitosti vyjádřili místní obyvatelé v průzkumu. Velká většina se tehdy vyslovila pro zbourání budovy a výstavbu nové.

„Rozhodli jsme se udělat první krok a Dům služeb zbourat. Objekt začal být opuštěný, energie šly nahoru, do budovy zatékalo, byla by potřeba jeho údržba. Udělali jsme si průzkum nákladů na demolici. Měly dosahovat k šesti milionům korun, finální cena s DPH činí 2,8 milionu. Řekli jsme si, že by bylo škoda to za tyto peníze nezrealizovat,“ řekla starostka Fialová.

Po budově zbyde jen chodník z náměstí k potoku. Prázdný pozemek se prozatím zatravní.