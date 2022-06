"Zeď jsme nechali staticky posoudit a posudek je vcelku dobrý. Bezprostřední zhroucení jí nehrozí. Na druhé straně si ale uvědomujeme, že je současný stav nevzhledný," uvedla kralická starostka Veronika Petrželová Bašná.

Zeď pamatuje největší slávu místního klubu.

"Vznikla v polovině devadesátých let. Důvodem byla stavba škvárového hřiště, na kterém se uskutečnilo několik ročníků zimního turnaje. V současnosti se už horní hřiště prakticky nepoužívá," ohlédl se dlouholetý místní funkcionář Jan Kubalák.

Nejdřív zeď, pak i další plány

S rekonstrukcí by se mohlo začít už na jaře.

"Rádi bychom ještě v létě nebo na podzim zažádali o dotaci. Máme rozpočet na zhruba pět milionů korun. Věříme, že v případě vyhovění žádosti o dotaci bychom už na jaře mohli začít s rekonstrukcí opěrné zdi," odhaduje starostka s tím, že nová zeď by měla zapadnout do celkové podoby areálu.

"Měla by být z železobetonového monolitu. Výška by měla být zachována a hlavně by se neměla prohýbat," směje se starostka.

Zeď je pouze prvním krokem, v plánu je i další sportoviště.

"Rekonstrukce stávající zdi je potřebná. Navíc vzhledem k tomu, že plocha horního hřiště je v majetku městyse a v blízké buducnosti by se tam mohlo vybudovat například hřiště s umělým povrchem, je potřeba udělat tu zeď pořádně," říká stavebník Jan Kubalák.