Vrchoslavicím vládla chasa. V průvodu bylo na 60 masek

/VIDEO, GALERIE/ Předlouhých třicet let čekali ve Vrchoslavicích na jihu Prostějovska na obnovení masopustu, a stálo to za to. Do průvodu obcí se zapojilo na šedesát masek, nechyběl koňský povoz a živá hudba. Starosta předal chase i ostatkové právo.

Masopust ve Vrchoslavicích, 10.2. 2024 | Video: Adéla Palíšková