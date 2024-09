Čtyřhodinová prohlídka ve stylu Slunce, seno a Vrchoslavice, to bylo motto páteční návštěvy hodnotící komise celostátního finále soutěže Vesnice roku České republiky 2024.

Nemají hrad, ale lidi. "Návštěva celostátní komise je omezena na čtyři hodiny. Za tu dobu musí každý finalista ukázat a odprezentovat, co jedinečného v dané obci má. My zde nemáme žádný hrad, zámek, či jinou turisticky vyhledávanou atrakci. Proto musíme ukázat, to co je u nás jedinečné. A to jsou naši obyvatelé a jejich život, my tu máme jedinečné lidi," komentoval Dušan Svozílek, starosta Vrchoslavic.

Zapojili se všichni

Vrchoslavice se mohou právem pyšnit mnoha aktivními spolky a kroužky. Například místní sokolové a jejich malí sportovci závodící v extrémních závodech Spartan race, sbírají medaile po celém území bývalého Československa.

Logicky tak byl jednou z mnoha zastávek i areál Zámlýní, kde mladí Spartané připravují. "Připravili jsme dráhu a ukázku, jak překonávat obtížné překážky," přiblížil názornou ukázku jeden z trenérů.

Překážek se nebál ani samotný předseda komise a na vlastní kůži si vyzkoušel jejich obtížnost. "Není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá," smál se.Na faře vítaly návštěvu Kelyšky.

"Jedná se o naše občanky, které jsou pro každou legraci. Své vystoupení předvádějí asi potřetí a mám obavy, že i naposledy," culila se místostarostka Adéla Palíšková. Odchod z farské zahrady pak završil výstřel z děla.

Celostátní finále, Vesnice roku, farská zahrada Vrchoslavice, 6. září 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Vzácná návštěva si mohla v malé obci prohlédnout i farmu ZOD Agrispol, rybník Lopaťák, kostel sv. Michalela, mateřskou a základní školu, fotbalové hřiště, lukostřelecký areál nebo modelářskou dílnu. Čtyřhodinový maraton završilo společné posezení v sokolovně.

O titul bojuje tucet uchazečů

Do finále soutěže Vesnice roku 2024, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se dostali držitelé zlatých stuh z jednotlivých krajů.

Vrchoslavice bojují v konkurenci s Palkovicemi (SM), Dolní Lhotou (ZL), Ořechovem (JM), Smrčnou (V), Horními Ředicemi (PU), Tetínem (HK), Všelibicemi (LI), Křešicemi (Ú), Děpoltovicemi (KV), Mrtníkem (PL), Vacovem (JČ) a Drahouší ze středních Čech.

Vyhlášení výsledků se uskuteční v neděli 22. září na jižní Moravě.