Úspěch sklidily hlavně originální pytlíky na zvratky. "Při přípravách plesu se nápady jen hrnuly. Všechny se ale nedaly zrealizovat. Já jsem chtěl při nástupu do letadla rozdávat kartáčky na zuby, holky si ale prosadily pytlíky na zvratky a ukázalo se, že to byla trefa do černého," usmíval se starosta Dušan Svozílek, vítající návštěvníky v uniformě leteckého kapitána. Sáček pro případ nevolnosti s logem Vrchoslavic airlines i s ubrousky nafasoval při vstupu každý z návštěvníků.