Plné regály zboží. "Snažíme se jak jen to jde," směje se na úvod vedoucí prodejny Anna Hepplerová a poodkrývá tajemství obchodní prosperity: "Potřebujeme aby k nám místní lidi i zákazníci z okolních obcí, kde nemají obchody chodili. Hlavně nás to ale baví."

"Myslím, že k nám lidé chodí hlavně pro čerstvou a kvalitní uzeninu," dodává další z prodavaček Naďa Páclová a přenechává slovo šéfové.

"Jednou z důležitých věcí je, že s lidmi mluvíme. Prakticky všechny, kteří k nám chodí známe jmény a za to jsou rádi. Nejedná se tak pouze o nákup, ale i setkání se známými," říká Anna Hepplerová s tím, že podle času už poznají, kdo přichází.

"S výjimkou projíždějících kamioňáků známe úplně všechny své zákazníky," potvrzuje Páclová.

Místní obchůdek navštěvují kromě místních i lidé ze Stříbrnic, Vitčic, Srbec, Mořic a dost jich přijíždí i z nedalekých Němčic nad Hanou.

Nadstandardní služby pro zákazníky

"Děláme spoustu věcí, které jinde ne. Například objednáváme na druhý den zboží, které jsem den předtím neměli a zákazníci ho chtěli. Domluvíme se a druhý den ho mají na prodejně. Na štědrý den otevíráme oficiálně v sedm hodin, ale chodíme na pět. Půlce Vrchoslavic odkládáme veky a krájíme salámy," smějí se prodavačky a pokračují: "V reálu to funguje tak, že lidé mají nachystané balíčky se svými jmény a cenovkami. Například paní Horáková 10 rohlíků, paní Palíšková půl kila šunkového salámu a podobně."

Vyhlášené dárkové koše

"Na objednávku děláme i dárkové koše. Přijíždějí si pro ně například hasiči z Ivanovic na Hané, starosta z Pavlovic u Kojetína, zkrátka je děláme na oslavy a jubilea z širokého okolí. V praxi to funguje tak, že si řeknou cenu a my jim to vyrobíme. Obsah košů také přizpůsobíme požadavkům, když chtějí bílé víno, mají bílé a naopak," culí se Naďa Páclová.

Oblíbený obchod v centru Vrchoslavic má otevřeno denně od 6.30 do 17 hodin, soboty a neděle od 7 do 10 hodin. O spokojenost zákazníků se stará kvarteto prodavaček Anna Hepplerová, Naďa Páclová, Leona Vildungová a Lenka Krejčí.

STAROSTA DUŠAN SVOZÍLEK

"Historie našeho obchodu se začala psát v roce 2014. Koupili jsme prázdný objekt v dražbě a už tehdy jsme věděli, že tam bude obchod. S vedením Hrušky jsme byli dohodnuti, že jim připravíme podmínky, aby se tam mohl provozovat maloobchodní prodej. Udělali jsme kompletní rekonstrukci podlah, vytvořili jsme zázemí pro prodavače, sklady a rozvody elektriky. My jsme vše splnili a od té doby pokračuje spolupráce k oboustranné spokojenosti. Myslím ale, že obchod dělají prodavači a u nás máme to štěstí, že je máme nejlepší. Přitáhnou do obchodu lidi a ti dostanou k nákupu úsměv zdarma."