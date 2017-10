Vrchoslavice jsou nejlepší v republice

Obec na jihu Prostějovska s něco málo než šesti sty obyvateli je nejlepší v republice. Rozhodla o tom výběrová a hodnotící komise soutěže „Obec přátelská rodině 2017“.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

Vrchoslavice zvítězily v kategorii obcí do jednoho tisíce obyvatel.

"Něco jsme tušili, ale definitivní potvrzení jsme dostali až minulý pátek. Nechtěli jsme to veřejně šířit, abychom to nezakřikli," komentoval Dušan Svozílek, starosta Vrchoslavic.

Soutěž „Obec přátelská rodině“ vznikla před devíti lety jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit. Vyhlašuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí.

"My jsme se již zúčastnili loni a skončili jsme na šestém místě. Věděli jsme tak už do čeho jdeme a náležitě jsme se připravili. Náležitosti s vyplňováním všech dokladů a dalších věcí nám zabraly spoustu času," vysvětloval Svozílek a dodal: "Letos byla pravidla jednodušší, místo loňských třiceti bylo jen třináct otázek a témat."

Vedle prestižního titulu nejlepší obce republiky vyhráli Vrchoslavičtí ještě půlmilionovou prémii v podobě dotace.

"My jsme si naplánovali za co je utratíme a zjistili jsme, že je to málo," s úsměvem uzavřel vrchoslavický starosta.