Co všechno jste v loňském roce v obci udělali? Starosta Vrchoslavic Dušan SvozílekZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil "V posledním roce jsme dokončili poslední místní komunikaci, která ještě nebyla opravená. Stála nás téměř šest milionů. Jednalo se o kompletní výměnu podloží, srovnání opěrnými zídkami, vybudování chodníku, osazení veřejného osvětlení a položení rozvodů internetu s připojením stávajících nemovitostí. Završili jsme tak poslední etapou osmiletou práci na rekonstrukci místních komunikací. Dokončili jsme také restauraci kamenného obecního kříže, který stojí v Rovném poli. Kříž musel být odvezen k restauratérovi a po jeho zpětné instalaci došlo i k jeho požehnání."

Hasiči dostali nové auto…

"Našim dobrovolným hasičům jsme zakoupili nové vozidlo za 1,3 milionu korun. Máme možná jako jediní v kraji vozidlo určené k evakuaci osob s kapacitou šestnáct míst."

Co máte v plánu pro letošek?

"V první řadě chceme pokračovat v projektu lokality pro výstavbu. Dále se celkově obec potýká s akutním nedostatkem jakýchkoliv prostorů pro volnočasové aktivity pro družinu. V letošním roce bychom chtěli zadat studii abychom mohli začít projektovat novou školní budovu. Dále pak i venkovní učebnu. Oba projekty souvisí s lokalitou pro výstavbu, od které očekáváme i přírůstek dětí. Do čtyř let bychom chtěli mít školní budovu postavenou. Dále se budeme věnovat přípravě potřebných projektů souvisejících s lokalitou Za vodou. Jedná o práci, která není navenek vidět, ale bez ní se celý projekt realizovat nedá."

Blíží se komunální volby, budete znovu kandidovat?

"Už jen z výše uvedeného vyplývá, že bych měl. Máme tolik plánů, že bych je rád uvedl ve skutečnost."