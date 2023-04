Dešťové přeháňky a zatažená obloha provázely 12. ročník Běhu osvobození ve Vrchoslavicích. Přes nepřízeň počasí se na start postavila padesátka běžců a jeden pes. Šestikilometrovou trať zdolali všichni.

Běh osvobození Vrchoslavice, 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Letošní ročník byl jeden z nejpohodovějších. Účast byla nižší než v předchozích letech, ale všichni si to užili," komentovala zakladatelka závodu Adéla Palíšková.

Nadstandardní atmosféra, kterou se akce na jihu Prostějovska vyjímá, nechyběla ani tentokrát. Na start se postavili ostřílení závodníci, hobby běžci i celé rodiny s kočárky. Trať úspěšně absolvoval i čtyřnohý Gimli, který se svou rodinou zvítězil v kategorii družstev.

Kompletní stupně vítězů obsadili podle předpokladů běžci z oddílu Atletika Alojzov v čele s rekordmanem co do počtu vítězství Pavlem Dvořákem.

BĚH OSVOBOZENÍ 2023, VÝSLEDKOVÝ SERVIS:



Kategorie muži 1:

1. Pavel Kučera

2. Petr Přidal

3. Dominik Majer



Kategorie muži 2:

1. Pavel Dvořák - absolutní vítěz s časem 24:43 min.

2. František Horna

3. Vladimír Fialka



Kategorie ženy 1:

1) Jitka Dvořáková

2) Adéla Cekulová

3) Martina Svozilková



Kategorie ženy 2 (35-60 let):

1. Jitka Svozílková

2. Helena Trojková

3. Renata Řezáčová



Kategorie děti 1 (do 15 let):

1. Adam Řezáč

2. Lukáš Fialka

3. Michal Svačina



Kategorie senioři (nad 60 let)

1.-3. místo Dvořáková, Kobliha

3. Martina Svozilková



Kategorie týmy

1. Řezáčovi

2. Kuba Churý, Ellenka Majerová